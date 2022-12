Der Landkreis Günzburg hat einen neuen Bildungskoordinator

Plus Der 23-jährige Florian Kaida aus Krumbach arbeitet seit Oktober im Landratsamt Günzburg als Bildungskoordinator. Was er für Pläne für die Zukunft hat.

Seit Oktober arbeitet Florian Kaida als Bildungskoordinator im Landratsamt. Jetzt wurde er den Mitgliedern des Schul-, Kultur- und Sportausschusses, der in Wattenweiler tagte, vorgestellt.