Der Landkreis Günzburg steht vor einer finanziellen Herausforderung

Plus Warum Kämmerer Fabian Ruf mit schwierigen Haushaltsberatungen rechnet. Für den Ausgleich des Kliniken-Defizits müssen wohl rund sechs Millionen Euro eingeplant werden.

"Wo setzen wir Schwerpunkte?", stimmte Landrat Hans Reichhart den Kreistag bei dessen letzter Sitzung 2022 schon mal auf die Haushaltsberatungen im Januar ein. "Wir müssen ganz genau überlegen, was wir machen, wo wir Prioritäten setzen." Hintergrund ist der, dass der Landkreisetat 2023 aktuell eine Unterdeckung von rund 7,7 Millionen Euro hat. "Er ist mit Stand heute nicht ausgewogen", resümierte Kreiskämmerer Fabian Ruf. Noch bis zuletzt war seinen Worten zufolge am Zahlenwerk gefeilt worden. Weiter meinte er: "Wir können noch keine Empfehlung für die Festsetzung der Hebesätze für die Kreisumlage geben."