Landkreis Günzburg

vor 17 Min.

Die Apotheken im Landkreis sind gerüstet für das neue E-Rezept

In Westfalen-Lippe und in Schleswig-Holstein soll das E-Rezept am 1. September als Pilotverfahren starten. Deutschlandweit sind die Apotheken dann in der Lage solche Rezepte einzulösen (Symbolbild).

Plus Ab dem 1. September sollen alle Apotheken in Deutschland elektronisch erstellte Verschreibungen entgegennehmen können. Wir sprachen mit Apotheker Armin Müller aus Kötz darüber.

Von Annegret Döring

In der Apotheke am Dorfplatz in Kötz sind bislang drei E-Rezepte eingelöst worden. An ihnen konnte das Personal der Apotheke am Dorfplatz schon einmal die neuen Abläufe üben. "Sie haben funktioniert." Das berichtet Apotheker Armin Müller im Gespräch mit unserer Redaktion. Noch sind die E-Rezepte selten in Bayern, bald aber könnten Patientinnen und Patienten häufiger damit in Kontakt kommen. Denn: Ab dem 1. September sind alle Apotheken in Deutschland bereit, E-Rezepte entgegenzunehmen und einzulösen.

