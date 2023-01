So sind die Sternsinger im Dekanat Günzburg nach der Pandemie unterwegs

Plus Die Sternsinger sind wieder ohne Corona-Einschränkungen unterwegs. Doch die Zahl der Freiwilligen geht zurück. Welche Folgen das in den Gemeinden im Kreis Günzburg hat.

"Bei uns läuft's. Halleluja!", freut sich Klaus Bucher, der Dekan des Dekanats Günzburg über die Sternsingeraktion, die dieses Jahr unter dem Motto "Kinder schützen – Kinder stärken" auch in Mittelschwaben stattfindet. Nach Jahren der Einschränkung während der Pandemie können die Kinder und Jugendlichen wieder ganz normal wie zuvor von Haus zu Haus unterwegs sein und den Segen "Christus mansionem benedicat", C-M-B, was auch den Initialen der drei Weisen aus dem Morgenland entspricht, zu den Menschen bringen.