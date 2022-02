Landkreis Günzburg

vor 24 Min.

Die Umstände des tödlichen Unfalls auf der B16 bleiben unklar

Plus Nach dem tödlichen Unfall auf der B16 am Dienstagmorgen bleiben die Umstände ungeklärt. Wie es dazu kommen konnte, lässt sich nur vermuten.

Nachdem am Dienstagmorgen auf der B16 bei Oberbleichen ein Mann bei einem schweren Unfall gestorben ist, bleiben Fragen zum Unfallhergang. Der Autofahrer geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit einem Bus zusammen. Sowohl der 51-Jährige Autofahrer, als auch die Busfahrerin wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Der Autofahrer starb laut Polizei noch am Unfallort. Über den Gesundheitszustand der Busfahrerin kann das Busunternehmen derzeit keine Angaben machen. Die Umstände des Unfalls bleiben ungeklärt.

