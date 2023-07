Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

Nicht überall erlaubt: Was man über Drohnenflüge wissen muss

Plus Der Einsatz von Drohnen kann gemeinnützig sein, aber auch missbraucht werden. Wer im Landkreis Günzburg eine Drohne fliegen will, muss sich an Regeln halten.

Von Susanne Hofmeister

Drohnenflüge bei Freiluftveranstaltungen, Rettungseinsätzen oder von Fotografen und Filmern: Immer häufiger sind die Flugobjekte in Stadt und Land aber auch über Wohngebieten zu sehen oder zu hören. Und nicht immer sind sie erwünscht. Wo Drohnen fliegen dürfen, ist jedoch genau geregelt. Die Redaktion fragte nach beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten.

Ein Film oder Foto aus der Vogelperspektive: Die Drohne macht es möglich. Unglaubliche Momente können festgehalten werden. Das hochfliegende Gerät wird immer beliebter. Mit der fortschreitenden Technologie scheint es ein endloses Bedürfnis nach dem unbemannten Flugzeug zu geben. Hauptsächlich in der Handels- und Freizeitindustrie, als auch im zivilen Bereich der Gesellschaft, ist die Nachfrage vorhanden.

