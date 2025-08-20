Ein gelbes Band für Obstbäume

Jedes Jahr verkommen viele Kilogramm Obst auf privaten und öffentlichen Flächen und müssen unter Umständen noch dazu aufwendig entsorgt werden. Die Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege des Landkreises Günzburg möchte wieder zusammen mit den beteiligten Kommunen einen Beitrag dazu leisten, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Deshalb wird auch dieses Jahr das Ernteprojekt „Gelbes Band“ weitergeführt, das bereits in anderen Landkreisen erfolgreich umgesetzt worden ist.

Wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung schreibt, können Eigentümer ihre Bäume mit einem gelben Band markieren und so der Allgemeinheit zum Abernten zur Verfügung stellen. Nur von diesen Bäumen darf in haushaltsüblichen Mengen geerntet werden. Obstgehölze ohne Band sind nicht dafür freigegeben. Auch wird um einen rücksichtsvollen Umgang mit den Bäumen und Grundstücken gebeten. Die Ausgabe der gelben Bänder organisieren die jeweiligen teilnehmenden Kommunen.

Folgende Kommunen beteiligen sich an der Aktion: Städte Günzburg, Krumbach und Burgau, Gemeinden Rettenbach,

Gundremmingen, Kammeltal, Ebershausen und Deisenhausen, Markt Jettingen-Scheppach, Neuburg an der Kammel und Münsterhausen, Verwaltungsgemeinschaften Ichenhausen, Haldenwang und Ziemetshausen. Als Beginn der Aktion ist die Erntezeit der Frühäpfel, also ab Mitte bis Ende August eingeplant. (AZ)















