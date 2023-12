Einzelhandel hofft auf Weihnachtsstimmung bei den Verbrauchern

Plus Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen sind die Einzelhändler im Landkreis Günzburg zuversichtlich. Mit dem Schnee kommt auch die Weihnachtsstimmung der Kunden.

Was haben rote Spitzenwäsche, Pralinen und Brettspiele gemeinsam? Neben Geldgeschenken und Gutscheinen zählen Süßwaren, Spielwaren und Kleidung zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken. Für viele Einzelhändler im Landkreis Günzburg bedeuten die Monate November und Dezember die umsatzstärkste Zeit im Jahr. Doch die Inflation dämpft die Konsumlaune der Verbraucherinnen und Verbraucher.



Der Vorsitzende des Deutschen Verbands der Spielwarenindustrie, Hermann Hutter, aus Günzburg erwartet kein schlechtes Weihnachtsgeschäft. Der Geschenkekauf sei zwar zunächst schleppend angelaufen, habe sich jedoch Ende November positiv entwickelt. Schuld daran sei das Wetter, sagt Hermann Hutter: "Der Impuls – huch, bald ist ja Weihnachten – kam bei den Menschen erst mit dem Kälteeinbruch." Zusätzlich wirke sich die stetig schlechte Nachrichtenlage demotivierend auf die Kunden aus. Alles in allem könnte die Ausgangsbasis besser sein, meint Hutter. Dennoch blickt er zuversichtlich auf den Dezember: Weihnachten sei wichtig. Nicht nur für die Einzelhändler, auch für die Menschen.