Essen gehen im Landkreis Günzburg wird teurer

Plus Speisen in der Gastronomie werden nun wieder mit 19 Prozent besteuert. Was der Dehoga-Kreisvorsitzende im Kreis Günzburg Georg Ringler dazu sagt.

Von Annegret Döring

Es klappert und dampft in der Küche des Gasthofs Traubenbräu in Krumbach am 2. Januar. Hirschgulasch mit Spätzle und Rosenkohl gibt es. Erstmals im Jahr 2024 hat der Gasthof geöffnet, denn an Neujahr gönnte Wirt Georg Ringler sich und seinem Team einen Ruhetag. Doch so ganz ruhig ist der auch nicht verlaufen. Der Grund: Ab dem Jahr 2024 gilt wieder die Mehrwertsteuer von 19 Prozent auf Speisen in der Gastronomie. In der Corona-Zeit ab Sommer 2020 war sie auf sieben Prozent gesenkt und nach der Corona-Krisenzeit noch beibehalten worden.

Für Getränke galt bisher bereits ein Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent

An Neujahr hieß es dann für den Kreisvorsitzenden des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) im Landkreis Günzburg, genau wie für seine Kolleginnen und Kollegen, die Kasse im Wirtshaus umzuprogrammieren. Auf den Kassenbons muss jetzt wieder die 19-prozentige Mehrwertsteuer auch für Speisen angezeigt werden, die für die Getränke bisher schon galt. Zweieinhalb Stunden hat er alleine dafür gebraucht. Doch er und seine Wirtskolleginnen und -kollegen hatten noch mehr zu tun: Im November war die Entscheidung zur Mehrwertsteuererhöhung in der Gastronomie gefallen. Mit vier Wochen Vorlaufzeit mussten auch die Preise für die angebotenen Speisen neu berechnet und neue Speisekarten gedruckt werden. Die neuen Gehefte wurden von Ringler ebenfalls an Neujahr fertiggestellt.

