Landkreis Günzburg

Fasching früher: Als Revolver aus Brennholz geschnitzt wurden

Das Foto entstand 1973 - vor genau 50 Jahren - und zeigt den Rathaussturm in Leipheim.

Plus Unsere Leserbilderaktion ist eine ungewöhnliche Zeitreise durch die "Fünfte Jahreszeit im Landkreis Günzburg". Als Faschingskostüme aus Kartoffelsäcken genäht wurden.

Von Peter Bauer

Auch für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ist der Fasching bekanntlich eine ganz besondere Jahreszeit. Das Rathaus wird von Narren gestürmt, die Rathausschlüssel müssen abgegeben werden, die Krawatte wird abgeschnitten. Verschiedene unserer Leserbilder lassen uns in diese Traditionen auf eine besondere Weise eintauchen. Ein Foto zeigt den Rathaussturm in Leipheim im Jahr 1973. Ein weiteres Foto aus dem Jahr 1948 einen aus Brennholz geschnitzten Revolver. In unserer Leserbilder-Aktion blicken wir zurück auf den "Fasching anno dazumal", gerne können Sie uns weitere Fotos schicken.

