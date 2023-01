Fasching früher: Schicken Sie uns Ihre Fotos!

Machen Sie mit, zu dokumentieren, wie der Fasching einst in der Heimat gefeiert wurde. Die Redaktion freut sich auf Ihre Einsendungen.

Für viele Menschen in unserer Region ist er die fünfte und lustigste Jahreszeit: der Fasching. Endlich kann er heuer nach der viel zu langen Corona-Pause wieder so richtig durchstarten mit Bällen und Umzügen. Der Re-Start ist für unsere Redaktion Anlass, zurückzublicken, wie denn Fasching früher gefeiert worden ist.

Legendär sind bis heute die Seniorenbälle im Krumbacher Stadtsaal. Dieter Scheiblich trat dort oft als Alleinunterhalter auf. Er hat uns ein Foto aus dem Jahr 1976 zukommen lassen. Weitere Leserfotos zeigen den "Fasching anno dazumal" in Aletshausen und Uttenhofen.

Haben Sie schöne und fröhliche Faschingserlebisse in Ihrer Erinnerung und auch Bilder davon? Wir würden diese gerne mit einer Neuauflage unserer beliebten Leserbilderaktion unter dem neuen Motto "Fasching früher" aufgreifen. Gerne können Sie uns Ihre Fotos schicken!

Diese Aufnahme machte Otto Prestele aus Aletshausen in den 50er-Jahren. Damals gingen die Kinder im Schulalter als "Maschgerer" durchs Dorf. Foto: Otto Prestele

Faschingsrückblicke führen uns in der Region oft zurück in die Jahre unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Menschen hatten Not und Entbehrungen endlich hinter sich gelassen, die Freude am Feiern war damals sehr groß. Tausende von Besucherinnen und Besuchern kamen zu den Faschingsumzügen. Im Krumbacher Stadtsaal beispielsweise gab es Bälle wie etwa den "Flurer-Ball", die bis heute noch einen geradezu legendären Ruf haben. Beim Fasching machten damals alle mit – daher haben viele Zeitzeugen die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg bestens in Erinnerung.

Zahlreiche Heimatvertriebene kamen nach Kriegsende in unsere Region. Nach all dem, was sie in den Jahren zuvor erleben mussten, wurde der Fasching für sie oft zu einem besonderen Fixpunkt. Ihre landsmannschaftlichen Vertretungen organisierten zahlreiche Bälle. Sehr aktiv waren beispielsweise auch die Sportvereine.

Fasching früher: Wohin Sie Ihre Fotos schicken können

All diese besonderen Erlebnisse möchten wir im Rahmen unserer neuen Leserbilderaktion in den kommenden Faschingstagen aufgreifen. Gerne können Sie Fotos mit Ihren persönlichen Faschingserlebnissen an die Mittelschwäbischen Nachtrichten per E-Mail an die Adresse redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de schicken. Oder auch per Post an die Adresse Bahnhofstraße 48, 86381 Krumbach. Wahlweise können Sie Fotos auch an die Günzburger Zeitung schicken, per E-Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de oder per Post an die Hofgasse 9, 89312 Günzburg.

Bei den Senioren-Bällen im Stadtsaal Krumbach sorgten Musiker über viele Jahre für Stimmung. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 1976. Foto: Archiv Dieter Scheiblich

Bitte schreiben Sie dazu, wer und was auf dem Bild zu sehen ist. Wichtig sind auch Angaben, wo und an welchem Ort das Bild aufgenommen wurde. Bitte nennen Sie uns auch den Fotografen oder die Fotografin.

Wir freuen uns sehr auf Ihre Einsendungen, von denen wir gerne in den nächsten Tagen eine Auswahl in unserer gedruckten Ausgabe (sämtliche Bilder erscheinen auch in einer Fotogalerie online) veröffentlichen!