Fiebersaft ist Mangelware – auch im Kreis Günzburg

Plus Fiebersaft mit den Wirkstoffen Ibuprofen oder Paracetamol ist derzeit kaum von Apotheken nachbestellbar. Wie ist die Lage im Landkreis? Wer hat noch Vorräte?

Von Annegret Döring

Das Kind jammert, ist unruhig schon die halbe Nacht. Es glüht förmlich vor Fieber. Die Eltern wollen dem Kleinen seinen Infekt erleichtern und wenigstens einen fiebersenkenden Saft in der Apotheke holen, bis zum Besuch des Arztes. Doch muss der Apotheker sie abweisen, weil seine Apotheke bei der letzten Lieferung wieder mal kein solches Medikament erhalten hat. So passiert es deutschlandweit öfter dieser Tage und so ging es auch mehrfach Apotheker Andreas Hrubey von der St.-Ulrich-Apotheke in Krumbach. "Es tut mir weh, wenn ich Eltern eines kranken Kindes nachts im Notdienst wegschicken muss." Er versucht, Alternativen wie Zäpfchen anzubieten, doch mit dem Wirkstoff Paracetamol gebe es derzeit weder Zäpfchen noch Saft, auch nicht im Großhandel. Wenn es mal Fiebersaft gebe, dann bekomme er mal zehn Stück zugeteilt, doch die seien gefühlt innerhalb zehn Minuten wieder weg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

