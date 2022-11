Landkreis Günzburg

12:00 Uhr

Flexibus erwirtschaftet im Krumbacher Bereich ein Defizit

Plus Im Bereich des Knotens Krumbach hat der Flexibus zu wenig eingenommen. Die Kosten sind höher als das, was die Kunden zahlen. So reagiert der Landkreis.

Von Peter Bauer

Seit dem Jahr 2012 ist der Flexibus im Kreis Günzburg flächendeckend unterwegs. Seine Ursprünge liegen im Jahr 2009 und im Raum Krumbach. Nun beschloss der Kreisausschuss, die Landkreis-Zuwendung für den Knoten im Raum Krumbach zu erhöhen. In der Diskussion wurden auch aktuelle Entwicklungen im Nahverkehr thematisiert.

