Freibäder im Kreis Günzburg: Das sind die Öffnungszeiten und Eintrittspreise

Schon in Badelaune? Es gibt gute Nachrichten: Das erste Freibad im Landkreis Günzburg öffnet am Wochenende. In dieser Übersicht gibt es alle weiteren Infos.

Noch meldet der Wetterdienst für das Wochenende etwas Gewitterschauer, doch die vergangenen sonnigen Tage haben bei vielen Menschen Sommergefühle ausgelöst. Auch die Freibäder in der Region rüsten sich für die Besucherinnen und Besucher. Hier gibt es den Überblick, welches Freibad wann öffnet – und wie hoch die Eintrittspreise in diesem Jahr sind.

Das Städtische Freibad in Burgau (Gesundbrunnenbad) ist ab Samstag, 6. Mai, bis voraussichtlich Sonntag, 10. September 2023 geöffnet. Das Bad ist beheizt. Die Öffnungszeiten sind in der Regel von neun bis 20 Uhr, bei ungünstiger Witterung wird das Freibad um 13 Uhr geschlossen, öffnet aber nochmals von 17.30 Uhr bis 20 Uhr. Änderungen während der Saison blieben vorbehalten, teilt die Stadt mit. Über vorzeitige Schließungen wird tagesaktuell über die Internetseite www.burgau.de/Freibad sowie durch eine Bandansage unter der Telefonnummer 08222/5059 informiert. Ein Vorverkauf an der Freibadkasse fand bereits am Donnerstag statt und wird auch am Freitag von neun bis 18 Uhr angeboten. Tageskarten kosten für Erwachsene in diesem Jahr 4,50 Euro, ermäßigter Eintrittspreis beträgt 2,50 Euro, so auch der Feierabendtarif ab 17 Uhr. Zehnerkarten für Erwachsene kosten 39 Euro, ermäßigt 23,50 Euro. Vorhandene Zehnerkarten müssen ausgetauscht werden. Wenn diese durch eine Chipkarte ersetzt werden sollen, wird 2,50 Euro Pfand verlangt.

Im Waldbad Günzburg laufen die Vorbereitungen für die Saison. Erstmals seit 15 Jahren werden vor Saisonstart die Eintrittspreise angehoben. Foto: Bernhard Weizenegger

Erstmals seit 15 Jahren wurden auch im Freibad in Günzburg die Eintrittspreise angepasst. Spätestens Mitte Mai eröffnet das Günzburger Waldbad seine Pforten. Vor dem Hintergrund der gestiegenen Energie- und Personalkosten sowie der Inflation wurde beschlossen, die Eintrittsgebühren für den Besuch im Waldbad zu aktualisieren. Das wirkt sich wie folgt auf die Ticketpreise aus: Eine Einzelkarte für Erwachsene kostet künftig 4,50 Euro (statt 3 Euro), der Eintrittspreis ab 18 Uhr beträgt 2,50 Euro (bisher 1,90 Euro). Die ermäßigte Tageskarte wird auf 2,50 Euro (1,90 Euro) angehoben. Zehnerkarten kosten für Erwachsene fortan 38 Euro und ermäßigte Zehnerkarten 22 Euro. Auch auf die Jahres- und Saisonkarten wirken sich die Preisänderungen wie berichtet aus. Kinder bis sechs Jahren und Günzburger Schulklassen in Begleitung einer Lehrkraft haben weiterhin freien Eintritt. Der genaue Öffnungstermin des Waldbads wird noch bekannt gegeben.

Auch in Krumbach und Ichenhausen kostet der Eintritt ins Freibad dieses Jahr mehr

Auch wenn im Ichenhausener Freibad teilweise noch Baustelle ist, kann hier bald geschwommen werden. Das städtische Freibad wird aufgrund der derzeitigen Sanierungsmaßnahmen voraussichtlich erst am Samstag, 20. Mai, in die Saison starten, wie jetzt im Stadtrat bekannt gemacht wurde. Die Badestelle und der Kiosk sollen allerdings schon zum 15. Mai geöffnet sein. Unter anderem erhöht sich der Preis für eine Einzelkarte im Normaltarif von bisher zwei auf drei Euro, für eine Zehnerkarte von bisher 15 auf 25 Euro. Im ermäßigten Tarif beträgt dieser 1,50 beziehungsweise zwölf Euro. Der Besuch der Badestelle der Günz ist weiterhin kostenfrei. Das Hallenbad ist ab Freitag, 12. Mai, für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen.

Aufgrund der derzeit noch laufenden Sanierungsmaßnahmen wird das Ichenhauser Freibad etwas später öffnen, als vorgesehen. Foto: Peter Wieser

Auch im Freibad in Krumbach laufen derzeit Vorbereitungen. Ab Montag, 15. Mai beginnt dort die Saison. Der Kartenvorverkauf startet bereits am Montag, 8. Mai, und geht bis Freitag, 12. Mai, täglich von neun bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr an der Kasse des Freibades. Und auch in Krumbach muss man in diesem Jahr mehr zahlen. Bisher zahlten Badegäste für eine Einzelkarte 3,50 Euro (Erwachsene) beziehungsweise zwei Euro (Kinder, Ermäßigte, Feierabendtarif). Ab der kommenden Saison kosten die Tickets 4,50 Euro beziehungsweise drei Euro. Es gibt weiterhin Zehnerkarten, sie werden bei den Vollzahlern von 30 auf 40 Euro erhöht sowie bei Ermäßigten und Kindern von 17 auf 25 Euro. Die Öffnungszeiten sind wie die Jahre zuvor täglich von neun bis 20 Uhr bei guter Witterung, (ab September bis 19 Uhr).

Das Naturfreibad in Thannhausen hatte vor zwei Jahren nur mit geschlossenem Sprungturm und geschlossener Rutsche quasi als Badesee ohne Eintrittsgebühr öffnen können. Seit im vergangenen Jahr schließlich eine neue Fachkraft für Bäderbetriebe anfing, ist im Sommer nun wieder eine richtige Saison möglich. Auch in diesem Jahr freuen sich schon viele Badebegeisterte auf die schöne Liegefläche und den See. (mit AZ)