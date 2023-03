Gastronomen sind über 40 Jahre beim Gaststättenverband aktiv

Mehrere Mitglieder wurden bei der Dehoga-Kreisversammlung im Gasthof Traubenbräu geehrt. Manche sogar doppelt.

Bei der Kreisversammlung des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes Bayern (Dehoga) in Krumbach sind einige Mitglieder geehrt worden. Der Vorsitzende der Dehoga im Landkreis Günzburg, Georg Ringler vom Gasthof Traubenbräu, und Bezirksvorsitzender Johann Britsch (Hotel-Landgasthof Hirsch in Finningen) überreichten Urkunden und Ehrennadeln an die Geehrten, die anwesend waren.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft und mehr wurden Anton und Irene Zech (Gasthof Adler in Unterknöringen), Elisabeth Burkhardt (Café Burkhardt in Jettingen-Scheppach), Gebhard Ihle (Gasthof Waldvogel in Leipheim), Balthasar Zahler (Gasthof Zahler "zur Traube" in Röfingen) und Wilhelm Schubert (Gasthof Sonne in Ichenhausen) geehrt. Schubert, Zahler und Burkhardt erhielten nicht nur Urkunden für die Dehoga-Zugehörigkeit der Betriebe, sondern auch für 40 Jahre persönliche Mitgliedschaft. (sohu)