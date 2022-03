Geflüchtete Kinder gehen ab Montag im Landkreis Günzburg zur Schule

Plus Jeden Tag kommen Geflüchtete aus der Ukraine im Landkreis Günzburg an. Wie sich drei Schulen auf die geflüchteten Kinder vorbereiten.

"Es kommt eine große Herausforderung auf uns zu, und die wächst mit der Zahl der Geflüchteten täglich", sagt Schulamtsleiter Thomas Schulze. Er hilft dabei, Kinder, die aus der Ukraine in den Landkreis Günzburg geflüchtet sind, in Schulen im Landkreis unterzubringen. Schulze ist für die Grund- und Mittelschulen zuständig und hat gemeinsam mit Vertretern der anderen Schulformen einen Plan entwickelt. Das Wichtigste für geflüchtete Kinder wird zunächst sein, dass ihnen die Zeit gegeben wird, um anzukommen. Dafür gibt es einen Plan.