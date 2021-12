Enkeltrick 2.0: Im Kreis Günzburg wird auch per WhatsApp betrogen

Plus In Krumbach und Umgebung gibt es eine gefährliche neue Variante des sogenannten Enkeltricks. Eine Krumbacher Seniorin hat ihn entlarvt. Wovor die Polizei warnt.

Der „Sohn“, der dringend 2000 Euro braucht? Die ältere Dame aus Krumbach, die diese Nachricht über WhatsApp auf ihr Handy bekam, war zunächst nicht misstrauisch. Doch dann schrieb ihr „Sohn“, dass er eine neue Telefonnummer habe. Die Frau wurde misstrauisch, kontaktierte die Polizei. Der sogenannte Enkeltrick über eine WhatsApp-Nachricht: „Das ist in der gesamten Region eine neue Masche von Betrügern“, erklärt Polizeipressesprecher Dominic Geißler. Die Polizei beobachtet diese Entwicklung mit Sorge.