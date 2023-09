Gerd Mannes von der AfD verwahrt sich gegen "diffamierende Unterstellungen"

Der Leipheimer AfD-Landtagsabgeordnete weist die Kritik von DGB-Kreischef Werner Gloning an der AfD entschieden zurück. Die AfD habe ein "freiheitlich-konservatives Parteiprogramm".

Der AfD "entschiedener entgegentreten": Dafür hat sich der Günzburger DGB-Kreischef Werner Gloning ausgesprochen. Er forderte eine Politik, "die die zunehmende Spaltung unserer Gesellschaft überwindet" (wir berichteten). In einer Stellungnahme verwahrt sich der AfD-Landtagsabgeordnete Gerd Mannes ( Leipheim) "entschieden gegen diffamierende Unterstellungen des DGB Günzburg, der der AfD eine ideologische Nähe zur NSDAP unterstellt."

Je mehr Wähler von den "gleichgeschalteten Parteien" zur AfD wechseln würden, desto "menschenverachtender" würden die Diffamierungsversuche. Die AfD vertrete ein "freiheitlich-konservatives Parteiprogramm".

Die AfD setze sich für "vernunftorientierte Energie- und Wirtschaftspolitik, Grenzsicherung und die Unterstützung unserer Familien" ein. "Wir wenden uns gegen illegale Zuwanderung unter Ausnutzung des Sozialstaats und beziehen klar Stellung gegen den verfassungsgefährdenden Islamismus", betont Mannes. Die AfD habe sich immer für Frieden in Europa und "das Ende der unsinnigen Auslandseinsätze wie in Afghanistan engagiert." Andere Parteien seien es gewesen, die in der Vergangenheit Waffen und Soldaten in alle Welt geschickt hätten.

Mannes kritisiert die Politik der Ampel-Regierung

Die ruinöse Politik der Ampelregierung bringe Deutschland an den wirtschaftlichen Abgrund. "Eine Politik, die Wohlstandsverluste der Bürger fahrlässig in Kauf nimmt, zerstört den sozialen Frieden und spaltet die Gesellschaft. Der DGB sollte seine Kritik daher in Richtung Ampel und Staatsregierung wenden, denn diese arbeiten mit ihrer selbstzerstörerischen Klimapolitik und der Schwächung unserer Industrie auf den wirtschaftlichen und sozialen Niedergang Deutschlands hin", erklärt der AfD-Landtagsabgeordnete. Die AfD hingegen habe ein klares Konzept zum Erhalt des Sozialstaats. (AZ)