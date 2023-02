Hier sind Tiny-Häuser im Landkreis Günzburg geplant – oder stehen bereits

In manchen Gemeinden gab es bereits 15 Anfragen für Tiny-Häuser, in anderen noch gar keine. Eine Übersicht, wo man diese Wohnform im Landkreis Günzburg findet.

Gleich neun Bauplätze sind in der rund 1200 Einwohner-Gemeinde Aletshausen künftig für Tiny-Häuser vorbehalten. Auf dem rund ein Hektar großen Areal östlich der Krumbacher Straße entsteht das Baugebiet „Südlich Kammerweg“. Mit dieser Entscheidung könnte Aletshausen eine Vorreiterrolle im Landkreis haben – doch gibt es die Nachfrage nach dieser Wohnform überhaupt? Und wo stehen bereits solche Häuschen? Nichts anderes bedeutet Tiny-Haus übrigens: "winziges Haus".

Zwischen acht und 55 Quadratmeter groß sind solche Häuser in der Regel, mal fest am Boden verankert (dann ist ein ordentliches Baugenehmigungsverfahren nötig), mal mobil auf Rädern – hier ist die Interpretation nicht eindeutig. Der Grundgedanke bleibt gleich: Minimalismus. Die Bewegung soll einst in den USA entstanden sein, während der Wirtschaftskrise zogen viele Amerikaner in solche Kleinsthäuser, da das Geld knapp wurde. Der Trend ist längst nach Deutschland übergeschwappt. Wie sieht das Interesse danach im Landkreis Günzburg aus? Einige Städte, Verwaltungsgemeinschaften und Gemeinden haben auf Nachfrage unserer Redaktion geantwortet.

VG Haldenwang: Im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft gibt es bislang keine Tiny-Häuser. Es gingen laut Bauamt bereits ein paar unverbindliche Anfragen dazu ein. "In einem Fall war der konkrete Wunsch zum Bau eines Tiny-Hauses vorhanden, das Bauvorhaben war aber nicht konform mit dem Bebauungsplan und konnte daher auf die Schnelle nicht realisiert werden."

VG Offingen: "Außer auf unserem Campingplatz „Am Silbersee“ gibt es bisher keine mobilen Wohnformen in unserem Verwaltungsgebiet." Im gerade in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan „Hummeläcker“ der Gemeinde Gundremmingen sind aufgrund der mangelnden Nachfrage keine Baugrundstücke speziell für Tiny-Häuser vorgesehen.

VG Ichenhausen: Im Markt Waldstetten sei bereits ein Antrag zum Bau eines Tiny-Hauses gestellt worden. Im Frühjahr 2023 soll es losgehen. In Waldstetten und Ellzee wurde in den Baugebieten bisher keine Tinyhausbebauung berücksichtigt.

VG Thannhausen: Das Bauamt der VG teilt mit: "Bisher wird der Wunsch von Bauwerbern nach einem Tiny-Haus nach unserer Erfahrungen im Rahmen von Bauberatungen nur sehr selten vorgetragen."

VG Ziemetshausen: Eine Art dieser Wohnform besteht im Baugebiet Allgäustraße und im gleichen Baugebiet wird laut VG gerade ein sehr kleines Haus gebaut. Es gab in der Vergangenheit vereinzelte Anfragen.

Günzburg , Burgau , Balzhausen und Rettenbach : Es gibt in diesen Städten und Gemeinden laut den Behörden keine Tiny-Häuser und noch keinerlei Anfragen diesbezüglich. In Burgau ", wenn überhaupt, ein bis zwei telefonische Nachfragen."

Krumbach : Im Stadtgebiet wurden noch keine Tiny-Häuser errichtet. In der Königsberger Straße wurde ein "Flying Space" (schlüsselfertiges Modulhaus) gebaut. Aktuell liegt dem kommunalen Bauamt eine Anfrage für den Neubau eines Tiny-Hauses vor. Ob dieses Bauvorhaben an diesem Standort genehmigungsfähig ist, sei noch in Prüfung.



Leipheim : Bisher waren es drei Anfragen zum Bau solcher Mini-Häuser. Eine in einem Bebauungsplanbereich. Das Gebäude wäre dort zulässig gewesen – das Vorhaben konnte nicht umgesetzt werden. Zwei Anfragen lagen im Außenbereich, dort sind nur privilegierte Vorhaben zulässig.

Markt Jettingen-Scheppach : Es gab bereits (jedoch sehr wenige) Anfragen, in denen Bürgerinnen und Bürger sich nach Bauplätzen erkundigten, um dort ein Tiny-Haus bauen zu können. "Wir verfügen jedoch derzeit nicht über Wohnbauland, sodass weder normale Wohngebäude, noch Tiny-Häuser errichtet werden können."

Breitenthal : In dieser Gemeinde gibt es weder Tiny-Häuser noch vergleichbaren mobile Wohnformen . "Bisher habe ich lediglich eine Anfrage erhalten. Wir haben derzeit keine Grundstücke für diese Bauform, man wird sich aber künftig sicher damit beschäftigen müssen", so Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler .



Burtenbach : Im Markt gibt es keine dieser Wohnformen . Bürgermeister Roland Kempfle sagt: "Sofern der Bau eines Tiny-Hauses den baurechtlichen Vorgaben nicht entgegensteht und die Erschließung gesichert ist, kann ein solches Bauvorhaben verwirklicht werden."

Ursberg : "Bei uns in der Gemeinde wurden bereits einige der angesprochenen Häuser im Bereich des Dominikus-Ringeisen-Werks gebaut. Im übrigen Gemeindegebiet gibt es aktuell eine Voranfrage", so der Bürgermeister Peter Walburger.



Kammeltal: Die Gemeinde hat ein Tiny-Haus in Behlingen auf gemeindlichen Grund bisher unterstützt. Allein im letzten Jahr gab es 15 Anfragen zur Errichtung eines solchen Hauses. "Allerdings scheiterte es an Grundstücken", berichtet Bürgermeister Thorsten Wick .



Das Tiny-Haus in Behlingen ist ein besonderer Blickfang. Foto: Bernhard Weizenegger

Ebershausen : Es gibt noch keine Tiny-Häuser. "Im aktuellen Baugebiet wurden vor einigen Jahren auch noch keine gesonderten Bauplätze berücksichtigt. Wir hatten bisher nur eine Nachfrage. Doch es ist davon auszugehen, dass die Nachfragen zunehmen werden", meint Bürgermeister Harald Lenz .

Waltenhausen: Laut Bürgermeister Alois Rampp wurden bisher keine gebaut. Im Baugebiet Südwest folgt Mitte Februar der nächste Ausbauschritt. Man überlege, die Nutzung zweier Bauplätze für Tiny-Häuser auszuweiten, allerdings gab es bisher keine Nachfrage.

