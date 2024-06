Hochwasser im Landkreis Günzburg: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Das Hochwasser und seine Folgen haben die Region fest im Griff. Und es gibt viele Fragen: Haben Schulen auf? Muss man das Leitungswasser abkochen? Ein Überblick.

Während im nördlichen Landkreis Günzburg die Lage am Sonntag extrem ist, fangen im südlichen Bereich die Aufräumarbeiten an. Übrig bleiben viele Fragen bei den Bewohnerinnen und Bewohnern. Hier gibt's die wichtigsten Informationen auf einen Blick.

Was ist generell zu beachten?

Die Lage hat sich in vielen Bereichen des Landkreises wieder entspannt, dennoch sollte man sich auf dem Laufenden halten - insbesondere die Informationen der Kommunen sind wichtig. Wer außer Haus muss, sollte sich frühzeitig Gedanken um den Weg machen. Viele Brücken sind immer noch gesperrt. Eine Liste mit Straßensperren gibt es auf der Seite des Landkreises unter www.landkreis-guenzburg.de, sie wird so aktuell wie möglich gehalten.

Vor einem Spaziergang an den Gewässern wird nach wie vor dringend abgeraten: An den Uferbereichen könnte es zu Unterspülungen oder Abbrüchen kommen, die nach wie vor anhaltende starke Strömung ist auch für gute Schwimmerinnen und Schwimmer lebensgefährlich.

Der Stromversorger LEW warnt davor, überflutete Bereiche zu betreten. Besonders von elektrischen Anlagen im öffentlichen Bereich, etwa Stromleitungen und Ortsnetzstationen, sollte man sich bei Überschwemmungen fernhalten. Elektrische Anlagen und Betriebsmittel wie Hausanschlusskästen, Verteilerschränke und Zähleranlagen (insbesondere im Kellerbereich) können ebenfalls eine Gefahr darstellen.

Wo gibt es Hilfen?

Bei akuten Notlagen kann wie üblich der Notruf 112 gewählt werden; bei medizinisch dringenden, aber nicht lebensbedrohliche Situationen hilft der ärztliche Bereitschaftsdienst unter der Nummer 116117.

Das zentrale Bürgertelefon im Landratsamt ist unter der Nummer 08221/95333 für Informationen und Hilfestellung erreichbar. Auch auf der Homepage des Landratsamts wird stetig über die aktuelle Lage aufgeklärt, über die sozialen Medien gibt's kurze Inputs von den Kommunen und dem Landratsamt. Oft lohnt sich hier ein Blick auf Facebook oder Instagram.

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Landkreises halten im Katastrophenfall zusammen: Viele Menschen bieten ihre Hilfe an und unterstützen Betroffene. Sei es mit einer Pumpe, einer Notunterkunft oder mit einem warmen Getränk. Eine Gelegenheit zum Austausch gibt's auf unserem Günzburger Instagram Auftritt, auf dem Günzburger Facebook-Account oder über die Facebook-Seite der Mittelschwäbischen Nachrichten.

Sind die Schulen am Montag geöffnet?

Eine generelle Schulschließung wird es laut dem Schulamtsdirektor Thomas Schulze nicht geben. Dort, wo es möglich ist, soll der Unterricht auch stattfinden. Besteht jedoch eine zu große Gefährdung, etwa bei Wasser im Gebäude, müsse die Schule ausfallen. Die Entscheidung über die Öffnung beziehungsweise Schließung der Schule obliegt dabei der jeweiligen Schulleitung. Die Grundschule Deisenhausen, Grundschule Günzburg an der Bleiche, Grundschule Kötz, Grundschule Krumbach, Grundschule Wettenhausen und das St.-Thomas-Gymnasium Wettenhausen sowie alle Schulen in Ichenhausen bleiben am Montag geschlossen.

Eine aktuelle Liste, welche Grund- und Mittelschulen im Landkreis Günzburg geschlossen bleiben, ist auf der Internetseite des Schulamts veröffentlicht. https://schulamt.landkreis-guenzburg.de/. Ist der Schulweg zu problematisch oder kommen die Kinder erst gar nicht aus dem Haus, können sie zu Hause bleiben. Dies beschloss das Schulamt in Abstimmung mit Landrat Reichhart.

Ob der kommunale Kindergarten oder die Schule offen hat, erfahren Eltern über die NINA Warn-App. Die vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zur Verfügung gestellte App für Smartphones dient dazu, der Bevölkerung wichtige Warnmeldungen zukommen zu lassen. Weitere Informationen gibt's über die üblichen Kanäle der Kindergärten und Schulen.

Schulbusse werden fahren, sagt BBS-Chef Josef Brandner. "Also wie üblich an die Bushaltestelle kommen und wenn der Bus noch nicht da ist - einfach warten." Der Schulbus könne sich je nach Straßen- und Verkehrssituation bis zu 15 Minuten verspäten, komme aber sicher. Brandner bittet bei einer Verspätung um Verständnis: "Wir haben unser Fahrpersonal angewiesen, möglichst umsichtig und vorsichtig zu fahren und bei eventueller Unsicherheit stehenzubleiben."

Was muss nun am Haus getan werden?

Grundsätzlich sind Hausbesitzerinnen und -besitzer selbst dafür verantwortlich, die Schäden nach einem Hochwasser zu beheben. In einer Mietwohnung sind die Mieterinnen und Mieter jedoch dazu verpflichtet, die Vermieterin oder den Vermieter schnellstmöglich zu informieren - und müssen bei einer Abwesenheit selbst nötige Maßnahmen ergreifen, um den Schaden gering zu halten.

Steht das Wasser noch im Keller, kommt eine Pumpe zum Einsatz. Ist keine vorhanden oder kann keine ausgeliehen werden, hilft die örtliche Feuerwehr aus. Hierbei bittet Mathias Vogel, Kommandant der Krumbacher Feuerwehr, um Verständnis: "Wir haben gerade viele Baustellen und müssen Prioritäten setzen. Gebäude der kritischen Infrastruktur stehen ganz oben, danach Industrie und Häuser mit vielen Parteien."

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe erinnert daran, unbedingt eine Bestandsaufnahme zu machen - mit einer Kamera. Denn: Bei den Versicherungen müssen Fotos von den Wasserschäden eingereicht werden. Am besten gleich bei der Versicherung melden.

Danach können die Aufräumarbeiten beginnen, Wasserreste und Schlamm müssen aus dem Haus. Das sollte so schnell wie möglich geschehen, da die Feuchtigkeit unbedingt aus den Räumen gezogen werden muss. Sonst drohen Bauschäden oder Schimmel, Flecken erscheinen an den Wänden und Tapeten, Farben und Klebstoffe können sich lösen.

Um einen Austausch von feuchter mit trockener Luft zu erhalten, sollten Fenster und Türen weitestgehend geöffnet bleiben. Dieser Luftaustausch kann mit Wärme beschleunigt werden. Eine hochgedrehte Heizung bei offenem Fenster verursacht jedoch hohe Energiekosten. Daher ist ein Bautrockner zu empfehlen, der über allerhand Webseiten oder in einem Bauhaus gemietet werden kann. Hier kann eine Internetsuche aushelfen.

Wenn jedoch Schadstoffe wie Farben, Lacke, Pflanzenschutzmittel, Benzin, Öl oder ähnliches freigesetzt wurden, darf das Wasser nicht in die Natur oder den Abfluss gelangen. In diesem Falle muss eine Fachfirma gerufen werden, welche sich um eine sichere Entfernung kümmert. Auch ein Kontrollblick in den Garten oder auf das Feld ist notwendig. Wenn sich die Schadstoffe so weit ausbreiten konnten, sollte das Landratsamt oder das Amt für Landwirtschaft informiert werden.

Je nach Schaden ist eine Überprüfung von Elektrik, Heizöltanks und in besonderen Fällen der Baustatik von Fachleuten nötig. Steht etwa der Öltank schief oder muss er gar abgepumpt werden, hilft die Feuerwehr. Am besten auch an den darauffolgenden Tagen mit wachem Blick durch die Räume laufen, da sich nach Rückgang des Hochwassers Mücken und andere Schädlinge verbreiten können - mitunter im eigenen Haus.

Wo kann ich den Müll entsorgen?

Das Landratsamt wird eine separate Müllentsorgung für die beschädigten Möbel, Elektrogeräte und weiteres einrichten. Informationen zum Ablauf folgen noch.

Kann das Leitungswasser bedenkenlos getrunken werden?

Das Landratsamt empfiehlt, präventiv das Trinkwasser abzukochen, da Verunreinigungen im Leitungswasser nicht ausgeschlossen werden können. Die Anwohnerinnen und Anwohner der Kreisstadt werden in einer Meldung der NINA-Warnapp dazu aufgefordert, jeden Hautkontakt zu vermeiden und die Wasserzufuhr zu ihrem Haus abzustellen.

Muss ich noch mit Stromausfällen rechnen?

Landkreisweit ist in einigen Gebieten der Strom ausgefallen oder musste aus Sicherheitsgründen abgeschaltet werden. In den betroffenen Gebieten des nördlichen Landkreises kann dies nach wie vor passieren. Die LEW hat jedoch noch am Samstagabend für viele Bereiche eine Notstromversorgung aufbauen können.

Tritt tatsächlich ein Stromausfall ein, sollten laut LEW diese vier Schritte befolgt werden:

1. Taschenlampe, batteriebetriebene LED-Leuchten, die Taschenlampen-Funktion auf dem Smartphone, Kerzen, Camping- oder Outdoor-Lampen oder Petroleumlaternen können für Beleuchtung sorgen. Alle elektronischen Geräte, die sich zu Gefahrenquellen entwickeln könnten (Herd, Bügeleisen, Werkzeuge …) vollständig ausschalten. Somit werden auch gefährliche Materialschäden, sobald der Strom wieder fließt, an den Geräten vermieden.

2. Auch Elektrogeräte, die nicht benötigt werden, ausschalten. Wenn der Strom wieder fließt, schont dies das Netz und vermeidet eine Überlastung. Tipp: Das Radio oder eine Lampe angeschaltet lassen, so merken Sie sofort, wenn der Strom wieder da ist.

3. Überprüfen, ob der Kühlschrank und die Gefriertruhe geschlossen sind. So bleiben Lebensmittel länger haltbar.

länger haltbar. 4. Sich mit einem batteriebetriebenen Radio oder das Handy über Nachrichten zum Stromausfall informieren.

Darf ich Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten essen?

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe warnt: Vorerst kein Obst, Gemüse und Salat aus überschwemmten Gebieten essen.

Hat das Hochwasser Auswirkungen auf die kommende Europawahl?

Je nach Zustand der Wahlräume könnte das Hochwasser auch die üblichen Abläufe der anstehenden Europawahl am 9. Juni verändern. Der vollständige Bericht über den Zustand der Wahlräume liegt jedoch bisher nicht vor - zumal die Hochwassergefahr im nördlichen Landkreis noch nicht gebannt ist.