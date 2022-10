Impfaktion im Günzburger Forum mit Infovortrag zu Long Covid

Am Samstag gibt es eine Impfaktion im Günzburger Forum am Hofgarten. Alle Impfstoffe, die derzeit von der Stiko empfohlen werden, stehen zur Verfügung.

Am Samstag, 22. Oktober gibt es für Interessierte ein besonderes Informations- und Impfangebot im Günzburger Forum am Hofgarten. Von 9 bis 14 Uhr können die Bürgerinnen und Bürger eine Impfung erhalten. Personen, die sich an diesem Tag im Günzburger Forum impfen lassen, bekommen neben einem kostenlosen Tagesticket für die Tiefgarage frisches Obst und leckere Frucht-Smoothies geschenkt.

Darüber hinaus findet ab 10 Uhr ein Vortrag von dem Neurologen Dr. Stefan Waibel zum Thema Long/Post Covid statt. Das Long Covid Syndrom tritt häufig nach einer durchgemachten Covid-19 Erkrankung auf und ist eine bisher wenig erforschte Folge einer Corona-Infektion. Betroffene klagen häufig über unnatürliche Müdigkeit oder „Nebel im Gehirn“. In dem Vortrag von Dr. Waibel können Interessierte Fragen stellen und es werden Krankheitsverläufe und Therapieansätze diskutiert.

Boosterimpfungen im Forum am Hofgarten möglich

Im Forum am Hofgarten in Günzburg stehen alle Impfstoffe zur Verfügung, die derzeit über die Stiko empfohlen werden. Ob Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung – die Mitarbeitenden des Impfzentrums beraten Interessierte und stehen bei Fragen von 9 bis 14 Uhr im Forum zur Verfügung.

Wer am Samstag, 22. Oktober, keine Zeit hat, kann sich auf der Webseite des Landkreises über weitere Impfmöglichkeiten informieren. In Burgau findet zum Beispiel jeden Dienstag im Albertus-Magnus-Haus, Schmiedberg 6, von 12.00 bis 17.00 und 17.30 bis 19.00 Uhr ein Impfangebot statt. (AZ)

