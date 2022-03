Impfpflicht ab 16. März: So geht es im Kreis Günzburg weiter

Plus Teile des Pflege- und medizinischen Personals im Kreis Günzburg sind ungeimpft. So geht es für sie mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ab dem 16. März weiter.

75 vollzeitliche Planstellen sind Stand Anfang März im Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) in Ursberg offen. Das kam kürzlich bei einem Besuch von Ekin Deligöz (Bündnis 90/Die Grünen), der parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium, zur Sprache. Und es zeichnet sich ab, als könnten es eher mehr offene Stellen werden. Die Debatte um die einrichtungsbezogene Impfpflicht verstärkt den Druck auf die Pflegekräfte seit Monaten. Doch wie genau läuft diese Impfpflicht nun ab und was bedeutet das für die verschiedenen Einrichtungen im Landkreis Günzburg?