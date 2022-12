Landkreis Günzburg tritt künftig öffentlich in Grün und Blau auf

Die neuen Corporate Identity des Landkreises Günzburg spiegelt sich in einem neuen Logo wider, das der Presse und dem Kreistag vorgestellt wurde. Was es beinhaltet.

„Wo Heimat verbindet & Zukunft vereint“ – so lautet der neue Leitspruch des Landkreises Günzburg. Nicht nur das. Die Region hat dieser „Marken-Identität“ auch ihr äußeres Erscheinungsbild samt Logo angepasst. Der Begriff hierfür ist Corporate Design. Gewählt wurden dazu sechs gleich große quadratische Elemente, die aus einfachen grafischen Mustern bestehen. Farblich dominieren Grün- und Blautöne. „All das, wofür der Landkreis steht, soll sich darin widerspiegeln“, erläuterte die Verantwortliche, Verena Krimbacher von der Stabsstelle Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur, im jüngsten Kreistag.

Rückblick: 2021 wurde das neue Leitbild des Landkreises entwickelt und in obigem Gremium verabschiedet. Nächster – logischer – Schritt war der, dies auch im äußeren Erscheinungsbild zu visualisieren. Corporate Design bezeichnet laut Wikipedia „einen Teilbereich der Unternehmens-Identität und beinhaltet das gesamte, einheitliche Erscheinungsbild eines Unternehmens oder einer Organisation.“

Das alte Logo des Landkreises Günzburg stammt aus den 90er Jahren

Das bisherige Corporate Design mit seinem Logo stammt, so Verena Krimbacher, noch aus den 90er Jahren. Damals sei der Fokus klar auf der Familien- und Kinderregion gelegen. Das habe sich geändert: „Wir sind mehr als das“, erklärte sie. Der Landkreis habe sich in den vergangenen Jahren in allen seinen Bereichen weiterentwickelt, sei gewachsen und sei teilweise neue Wege gegangen, heißt es auch in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. Er wird darin als „Bildungsstätte, Tourismusregion, Wirtschaftsstandort“ beschrieben.

Und weiter: „Der Landkreis Günzburg ist Vorreiter bei der Digitalisierung von Schulen, er beeindruckt durch seine Vielfalt, seine Natur, seine Freizeitangebote und vor allem durch seine Menschen, die hier leben.“ Seine Traditionen, seine Kultur und seine grundlegenden Werte seien aber bei allem Fortschritt und den Veränderungen nie aus den Augen gelassen worden.

Dies bringe der neue Slogan „Wo Heimat verbindet & Zukunft vereint“ zum Ausdruck, so die Pressemitteilung. Dieser Leitspruch biete eine breite Identifikationsmöglichkeit, ohne einzelne Gruppen außen vorzulassen. Er beinhalte die wesentlichen Grundgedanken des Leitbildprozesses.

Mithilfe einer Medienagentur, so Verena Krimbacher, sei das neue Corporate Design über viele Monate hinweg erarbeitet worden. Ziel des Ganzen: Ein klares und einheitliches Auftreten, um in der Öffentlichkeit entsprechend wahrgenommen zu werden. „Es ist wichtig, jeden Teilbereich abzudecken“, resümierte die Verantwortliche. Es müsse sichtbar sein, wer zum Landkreis gehöre und wer nicht.

Mit beteiligt waren, wie die Verantwortliche erklärte, daher ebenfalls die dem Landkreis zugehörigen Bereiche (beispielsweise Kreiskliniken, Abfallwirtschaft, Seniorenheime etc.). Im Zuge dieses Prozesses haben sie ihr eigenes, individuelles Logo erhalten. „Es gibt klare Regeln, sehr komplexe Anforderungen, wie alles verwendet wird.“ Mit wenig Aufwand könnten laut Verena Krimbacher unter dieser Prämisse weitere neue Signets geschaffen werden. Sie sprach von einem modernen, langlebigen Design, von sehr komplexen Anforderungen und hoher Transparenz.

Das neue Design zieht sich künftig durch alle Themenbereiche und bestimmt die neu gestaltete Homepage. Foto: Bernhard Weizenegger

Was das neue Logo anbelangt, das künftig überall in der Öffentlichkeitsarbeit des Landkreises – sowohl im Printbereich als auch im Internet – verwendet wird, soll es das widerspiegeln, wofür der Landkreis steht. Verena Krimbacher sprach von einer „Interpretationsoffenheit“, einem breiten Spektrum an Deutungsmöglichkeiten, in dem sich die Leute wiederfinden könnten.

Zur Wahl von Grün- und Blautönen resümierte sie: „Sie stehen nicht nur für Tradition, Umwelt und Natur, sondern symbolisieren gleichzeitig auch Modernität und Frische.“ Die abstrakte Formensprache wiederum liefere viel Raum für eigene Gedanken. Einige Ideen stellte Verena Krimbacher dann auch gleich vor. Dabei fielen unter anderem Begriffe wie Digitalisierung, Landwirtschaft und Tradition, wasser- und seenreichster Landkreis Bayerns, Zukunftsgewandtheit oder Verwurzelung.

In diesem neuen Look wird auch die Website des Landkreises gestaltet sein, die gerade überarbeitet wird und im März zur Verfügung stehen soll. Zum einen werde sie auf den neuesten Stand gebracht, zum anderen soll sie auch anschlussfähig für die Zukunft gemacht werden, um den Bürgerinnen und Bürgern den Kontakt zum Amt zu vereinfachen, sagte die Mitarbeiterin der Stabsstelle. Die Kosten für das Projekt – auf eine Frage von Kurt Schweizer (Bündnis 90/Die Grünen) – belaufen sich auf 40.000 Euro.