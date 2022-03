Landkreis Günzburg

12:00 Uhr

Mit Schere und Säge zu mehr Obst: Ziemetshauser zeigt richtigen Baumschnitt

Plus Wie Josef Schalk in Ziemetshausen seit Jahren den richtigen Schnitt für Obstbäume lehrt. Einfach drauflosschneiden sollte man nicht. Welche Tipps der Experte vom Gartenbauverein gibt.

Von Gertrud Adlassnig

Es ist bereits eine gute Tradition, dass der Verein für Gartenbau und Landespflege Ziemetshausen im späten Winter zum Obstbaumschnittkurs auf die vereinseigene Streuobstwiese lädt. Willkommen sind nicht nur Mitglieder, sondern alle, die sich für die fachgerechte Pflege ihrer Obstbäume Zeit nehmen und die richtigen Handgriffe erlernen wollen. Und so haben sich mehr als 30 Personen am ebenso sonnigen wie eisigen Samstag auf der kleinen Wiese getroffen, um sich vom Vereinsvorsitzenden Josef Schalk in die Kunst des Obstbaumschnitts einführen zu lassen.

