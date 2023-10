Israel-Krieg: So reagieren die Behörden in der Region auf den Hamas-Terror

Plus Antisemitische Äußerungen und Straftaten haben bundesweit seit dem Terrorangriff auf Israel zugenommen. Wie ist die Sicherheitslage im Landkreis Günzburg?

Der Terrorangriff und das Massaker der Hamas in Israel haben weltweit für Entsetzen gesorgt. Doch es gibt viele Menschen, die hemmungslos die menschenverachtende Gewalt relativieren und sogar feiern. In diesen Tagen zeigt der in den verschiedensten gesellschaftlichen Schichten weitverbreitete Antisemitismus sein hässliches Gesicht. Wie ist die Situation im Landkreis Günzburg und wie gehen die Behörden mit der neuen Sicherheitslage um? Unsere Redaktion hat bei Polizei, Staatsanwaltschaft und im Landratsamt nachgefragt.

Holger Stabik, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West sagt, antisemitische Straftaten würden zunächst von der Polizei wie in jedem anderen Strafverfahren verfolgt. "Eine Tat wird angezeigt, wir führen Ermittlungen durch, vernehmen Zeugen, durchsuchen vielleicht Wohnungen, stellen Handys sicher und werten sie aus." Taten, die der Hasskriminalität zuzuordnen sind, würden von den Staatsschutzkommissariaten der Kriminalpolizei bearbeitet, erklärt Stabik. Dazu zählten etwa Hakenkreuz-Schmierereien oder andere Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. "Wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind, entscheidet die Staatsanwaltschaft, wie es weitergeht."