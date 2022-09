Ist das noch Vergesslichkeit oder ist es schon Alzheimer?

Plus Dr. Anneliese Hösch infomiert über den Beginn von Demenzerkrankungen. Im Landkreis Günzburg finden während der Bayerischen Demenzwoche viele Veranstaltungen statt.

Opa ist ständig auf der Suche nach seinem Werkzeug, Oma weiß den Namen der Nachbarin nicht mehr. Der Partner fühlt sich bedroht von einem Familienmitglied, die Partnerin mag das Haus nicht mehr verlassen, hat sich auf einem Alltagsweg schon öfter verirrt. Ist das der Beginn einer Demenz, eine andere Krankheit oder sind Vergesslichkeit und Unkonzentriertheit ganz normal ab einem bestimmten Alter? Das Thema Demenz ist in aller Munde und doch fällt die Abgrenzung und der Umgang damit schwer. Für das Thema sensibilisieren will die Fachstelle für pflegende Angehörige beim Landratsamt Günzburg nun während der Bayerischen Demenzwoche im Landkreis vom 16. bis 25. August.