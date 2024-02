Landkreis Günzburg

Jugend forscht: Diese Schüler präsentieren ihre Arbeiten beim Regionalwettbewerb

Plus Von Essigraketen zu leuchtenden Pflanzen: Zahlreiche Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Günzburg präsentieren demnächst in Augsburg ihre Forschungsergebnisse.

Von Dominik Thoma, Elly Ventroni

Unter dem Motto „Mach dir einen Kopf“ treten insgesamt 10.492 Schüler und Jugendliche im Alter von elf bis 21 Jahren bei bundesweiten Regionalwettbewerben von Jugend forscht an. Vom 29. Februar bis 1. März findet der Regionalwettbewerb in Augsburg statt, bei dem auch wieder Schulen aus dem Landkreis Günzburg teilnehmen. Wir stellen sie vor.

Lukas Liedel, Matthias Lutz und Hannes Pain jagten eine Rakete mittels Essig und Backpulver in die Luft. Foto: Christoph Mayer

Realschule Krumbach: Experimente mit einer Essigrakete. Darum dreht sich das Forschungsprojekt der drei Krumbacher Realschüler Lukas Liedel, Matthias Lutz und Hannes Pain. Die Sechstklässler nehmen erstmals in der Juniorensparte „Schüler experimentieren“ teil, die sich an Schülerinnen und Schüler im Alter von elf bis 14 Jahren richtet. Damit ist die Realschule Krumbach erstmals in der genannten Sparte in Augsburg vertreten. In den vergangenen Monaten schossen die Sechstklässler ihre Raketen mit unterschiedlichen Treibstoffvariationen in die Luft. Für den Zündstoff vermischten sie immer Essig und Backpulver. Durch die Reaktion entsteht dann das Gas Kohlendioxid. Der stetig ansteigende Druck führt schließlich dazu, dass die Rakete in die Luft abhebt. Ziel der Schüler war es, die Flughöhe der Rakete mit unterschiedlichen Mischungsverhältnissen zu berechnen.

