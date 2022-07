Endlich wieder Gemeinschaft: Zu Besuch im Zeltlager der Jugendfeuerwehr

Plus Wie es mit dem Nachwuchs bei der Feuerwehr im Landkreis Günzburg aussieht und warum junge Menschen sich bei der Feuerwehr engagieren. Ein Besuch beim Zeltlager.

Sie bummeln über die von großen, weißen Zelten umgebene Wiese, sitzen entspannt an Biertischen und genießen den beginnenden Freitagabend. Es ist ein ganz besonderer Freitagabend für die 282 Jugendlichen, die sich für ein gemeinsames Wochenende auf einer idyllischen Grünfläche über Niederraunau getroffen haben. Es sind Mitglieder der Jugendfeuerwehren aus dem Landkreis Günzburg. Man begeht das Kreisjugendfeuerwehrzeltlager. Ein Ereignis, das alle zwei Jahre stattfindet, normalerweise. Doch diesmal sind vier Jahre vergangen. Der Grund ist Corona. Deshalb treffen sich viele Jugendliche zu diesem Anlass zum ersten Mal.