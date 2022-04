Landkreis Günzburg

vor 19 Min.

Anklage wegen Kindesmissbrauch: Mann aus dem Kreis Günzburg ist untergetaucht

Plus Ein ehemaliger Günzburger wurde angeklagt, seine Stieftochter sexuell missbraucht zu haben. Jetzt ist er untergetaucht. Das hat Folgen für ihn.

Von Marc Hettich

Auch die Fahrt der Polizeistreife zu einer Wohnung in Günzburg führte zu keinem Ergebnis. Amtsgerichtsdirektor Walter Henle bat die Beamten, herauszufinden, ob der Angeklagte womöglich seine Verhandlung am vergangenen Mittwoch am Amtsgericht Günzburg vergessen hatte. Auch dem Amtsgerichtsdirektor war klar, dass das eher unwahrscheinlich sein dürfte. Denn zu verhandeln waren sexueller Missbrauch eines Kindes und der Besitz von jugend- und kinderpornografischen Inhalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .