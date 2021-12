Landkreis Günzburg

vor 51 Min.

Kommt mit der Impfpflicht die Pflegekrise im Kreis Günzburg?

Plus Obwohl es nur wenig ungeimpfte Angestellte gibt, ist die Stimmung in Kliniken und Pflegeeinrichtungen angespannt. "Die Geimpften haben irgendwann die Schnauze voll", sagt eine Leiterin.

Wer sich für eine Karriere bei den Kreiskliniken Günzburg-Krumbach entscheiden sollte, hat gerade die freie Auswahl: Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pfleger für die Intensivstation, Altenpflege im Klinikbereich, Pflegefachkräfte für alle Bereiche. Nach einem Blick in das Stellenportal herrscht großer Bedarf an Personal in den beiden Kliniken. Ein paar Kilometer weiter: Kerzen und Schilder vor dem Rathaus in Krumbach. "Mit der Impfpflicht eine Pflegerin weniger" oder "Der freie Wille zählt nicht mehr, dann bleiben unsere Arbeitsplätze leer" steht auf Pappe geschrieben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen