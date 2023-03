Kritik an EU-Plänen: Wald soll regionaler Rohstofflieferant bleiben

Plus Bei der Jahreshauptversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft Günzburg-Krumbach gibt es waldköniglichen Besuch. Kritik wird an EU-Plänen laut.

Die bayerische Waldkönigin war zu Gast bei der Jahreshauptversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft Günzburg-Krumbach (FBG) im Gasthof Adler in Wiesenbach. „Unser Wald kann nur vital und stabil in die Zukunft wachsen, wenn er richtig gepflegt und bewirtschaftet wird“, betonte Antonia Hegele, Forstwirtschaftsmeisterin aus Altenmünster und zugleich als Botschafterin für die bayerischen Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer unterwegs. Heimisches Holz sei der schönste und klimafreundlichste Rohstoff und mit kurzen Transportwegen vor der Haustür zu finden. Ohne Waldbewirtschaftung gebe es keine Sicherung der Bestände für die nachfolgenden Generationen und die Artenvielfalt würde abnehmen.

Heimischer Wald ein Wirtschaftsfaktor in der Region Günzburg-Krumbach

Die Wälder in der Region spielten nicht nur als Orte der Erholung eine Rolle, sie seien zugleich auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und stellten die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer künftig bei Diskussionen über Nachhaltigkeit, aber bei Erhalt und Pflege als Kulturlandschaft vor Herausforderungen, hat Landrat Hans Reichhart zuvor erklärt.

Die Wälder in der Region sind nicht nur Erholungsorte, sondern auch bedeutender Wirtschaftsfaktor. Foto: Peter Wieser

Auch Stefan Friedrich, Leiter des Bereichs Forsten am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Krumbach-Mindelheim, betonte die Wichtigkeit der Pflege der Wälder. Tatsächlich sei fehlende Pflege in Verbindung mit Landflucht, brachliegenden Flächen und Anhäufen von brennbaren Materialien mit einer der Gründe des derzeitigen großen Waldbrands in Spanien. Friedrich dankte gleichzeitig für die Zusammenarbeit zwischen Amt, FBG, Bayerischen Staatsforsten sowie den privaten Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer als verlässliche Partner.

Kritik an Waldplänen der Europäischen Union

Natalie Hufnagl-Jovy, die als Referentin für europäische und internationale Forstpolitik beim Verband Familienbetriebe Land und Forst EU-Themen vertritt, übte in ihrem anschließenden Vortrag scharfe Kritik an den Plänen in Brüssel. Etwa die Hälfte der in der Europäischen Union verbrauchten Energie aus erneuerbaren Quellen werde aus Holz gewonnen. Die Auswirkungen der Biodiversitätsstrategie wäre nicht nur mit einem Rückgang der Holzerzeugung verbunden. Mit der Entscheidung über die Richtlinien über erneuerbare Energien würden Energieholzsortimente aus dem Wald sukzessive diesen Status verlieren. Hackschnitzel aus Resthölzern aus den Sägewerken blieben weiterhin erneuerbar, Scheitholz aus dem Wald dagegen nicht mehr, was im Widerspruch stehe.

Es gehe um Definitionen und was die Definition von Qualitätsrundholz besage, das müsse nicht von Brüssel erklärt werden, so Hufnagel-Jovy. Man wisse selber, dass ein qualitativ hochwertiger Stamm nicht in den Ofen wandern soll. Holz sei einer der wenigen Rohstoffe, die man in Europa im Überfluss zur Verfügung habe. Käme es im Rahmen der Biodiversitätsstrategie zu einem Rückgang dieses zu nutzen, kämen die Hölzer eben aus Drittstaaten, die keine oder nur „lausige“ Standards hätten. Das Credo sei: „Schützen und Nützen“, betonte Natalie Hufnagl-Jovy, die gleichzeitig die privaten Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer aufforderte, an die Politik heranzutreten.

FBG-Vorsitzender Wilhelm Baumeister erklärte: Waldumbau auf klimagerechte Mischbestände sei gewollt, werde gefördert und werde auch praktiziert. Waldumbau aber bedinge auch Holzernte und Entnahme von Bestandsanteilen. Die in Brüssel getroffenen Entscheidungen seien in unserem Raum nicht verständlich – anders sei das in großen Schadengebieten in Deutschland oder in südlichen Ländern mit wiederkehrenden Waldbrandkatastrophen. Das wiederum veranlasse manchen Menschen, die Waldnutzung infrage zu stellen. Ohne eine solche, in dunklen und in zugewachsenen Beständen und ohne Durchforstung könne kein Umbau stattfinden und sich am Boden nichts Neues entwickeln.

Kranke Bäume wegen trockene und heiße Sommer

FBG-Geschäftsführer Kay Reiff nannte in seinem Bericht Zahlen dazu: 2022 seien nach den von der FBG für die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer gestellten Förderanträge auf Flächen von insgesamt 3,4 Hektar 14.500 junge Bäume gepflanzt worden. Die vergangenen fünf Jahre seien jedoch von starker Hitze geprägt gewesen, lediglich 2021 hätten höhere Niederschläge für Entspannung gesorgt. Im Geschäftsjahr 2021/22 habe man 35.498 Festmeter Holz vermarkten können. Wie erwartet, sei die Fichte mit 34.374 Festmetern und damit 97 Prozent die meistvermarktete Baumart. Kiefer, Lärche und Douglasie fielen eher weniger ins Gewicht, Eiche und Esche seien vor allem über die Wertholzversteigerung in Leipheim vermarktet worden.