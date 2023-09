Sechs Kandidatinnen und Kandidaten kommen zum Wahlpodium

Zur Landtagswahl veranstalten die beiden Landkreiszeitungen und die Vhs im Gasthof Munding eine Diskussion mit heimischen Direktkandidaten.

Was möchten die heimischen Direktkandidatinnen und -kandidaten für Bayern und die Region erreichen? Mit welchen Zielen positionieren sie sich? Diese Fragen stehen am Mittwoch, 27. September, bei unserer Podiumsdiskussion zur Landtagswahl im Mittelpunkt. Beginn ist um 19 Uhr im Krumbacher Gasthof Munding (Einlass ab 18 Uhr). Auf dem Podium zu Gast sind an diesem Abend Jenny Schack ( Günzburg, Kandidatin der CSU), Silvera Schmider (Grüne, Langenhaslach), Marina Jakob ( Freie Wähler, Todtenweis, Landkreis Aichach-Friedberg), Gerd Mannes ( AfD, Leipheim), Achim Fißl ( SPD, Krumbach) und Nicole Faulhaber (FDP, Münsterhausen). Wir haben uns wie bereits bei unserem Wahlpodium zur Landtagswahl 2018 auch diesmal wieder dafür entschieden, Vertreterinnen und Vertreter der Parteien einzuladen, die bereits im Landtag präsent sind oder die gemäß Umfragen reelle Chancen haben, in den Bayerischen Landtag einzuziehen. Moderieren werden die Diskussion Till Hofmann und Peter Bauer, Redaktionsleiter der Günzburger Zeitung und der Mittelschwäbischen Nachrichten. Die beiden Zeitungen, die im Landkreis erscheinen, veranstalten das Podium gemeinsam mit der Krumbacher Volkshochschule.

Schwerpunktmäßig diskutiert werden soll voraussichtlich über drei Themenkomplexe. Im Themenbereich Wirtschaft/Infrastruktur/Integration geht es unter anderem um die wirtschaftliche Entwicklung des Landkreises, die Bereitstellung von Wohnraum sowie um die Frage, was der anhaltende Zustrom von Flüchtlingen und Asylbewerbern für den Kreis bedeutet und welche Handlungsmöglichkeiten es für die Politik gibt.

Wie es mit der Digitalisierung in den Schulen aussieht

In einem weiteren Komplex möchten wir uns unter anderem mit den Bereich Bildung und Kinderbetreuung beschäftigen. Dabei spielt auch das Thema Digitalisierung eine maßgebliche Rolle. Bei der Bildungspolitik sind bekanntermaßen die einzelnen Bundesländer federführend. Daher kommt diesem Bereich im Landtagswahlkampf eine wichtige Rolle zu.

In einer weiteren Runde sollen voraussichtlich die Bereiche Umweltschutz und Gesundheitspolitik in den Fokus rücken. Dabei geht es um eine energiepolitische Perspektive für den Kreis nach dem Atomausstieg. Bekanntlich treffen die hohen Energiepreise auch die heimischen Kliniken hart. Wie geht es in den Kliniken und bei der hausärztlichen Versorgung weiter? Auch das werden bedeutende Fragen des Abends sein.

Die jüngste öffentliche Debatte über die Flugblatt-Affäre um den bayerischen Wirtschaftsminister Aiwanger zeigt, wie sich der Schwerpunkt eines Wahlkampfes in kurzer Zeit verschieben kann. Tagesaktuelle Entwicklungen möchten wir im Rahmen unserer Podiumsdiskussion aufgreifen.

Lesen Sie dazu auch

Die Besucher können bei unserem Wahlpodium abstimmen

Bei unserem Podium am Mittwoch, 27. September, ab 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) können die Besucherinnen und Besucher bereits vor der Wahl ihr Kreuz setzen. Das ersetzt natürlich nicht den Besuch des Wahllokals, aber wir möchten zu Beginn des Wahlpodiums gerne wissen, wen die Anwesenden für die richtige Frau oder den richtigen Mann für den Landtag halten. Während der Podiumsdebatte wird dann noch ein zweites Mal abgestimmt – gegen Ende der Veranstaltung. Möglicherweise gibt es ja bei manchen Gästen einen Meinungsumschwung, wir sind gespannt! Die Ergebnisse der beiden Abstimmungen werden am Diskussionsabend auf eine große Leinwand projiziert – und danach wird auch darüber debattiert.

Der Eintritt zu unserem Wahlpodium ist frei, um niemanden zu bevorzugen oder zu benachteiligen, wird es keine Platzreservierungen und keine Anmeldung geben. Der Munding-Saal bietet Platz für rund 150 Personen. Die Zuschauer können sich ebenfalls an der Diskussion beteiligen und den Kandidatinnen und Kandidaten Fragen zukommen lassen. (AZ)