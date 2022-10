Landkreis Günzburg

Landkreis-Günzburg-CSU will den Neustart mit Jenny Schack

Sie will den Landkreis Günzburg gestalten und in München Türen öffnen: CSU-Landtagskandidatin Jenny Schack.

Plus Die Kreisvertreterversammlung nominiert Jenny Schack mit deutlichem Ergebnis zur Landtagskandidatin und hat klare Ziele. Listenkandidatin ist Stefanie Wagner.

Zurückblicken, was in der Vergangenheit war, aber auch ganz stark nach vorne schauen: Landrat und CSU-Kreisvorsitzender Hans Reichhardt sprach nicht nur von einem besonderen Tag, sondern gleichzeitig von einem Epochenwandel. Immerhin: Mehr als drei Jahrzehnte liegen mit dem Beginn der Ära Alfred Sauter im Bayerischen Landtag zurück. Ein Neuanfang also, mit Jenny Schack als Landtagskandidatin der CSU im Stimmkreis Günzburg. Bei der Kreisvertreterversammlung am Samstag im Krumbacher Stadtsaal wurde die Leiterin des Büros von Landrat Reichhart und der Stabsstelle für Presse und Strategie am Landratsamt Günzburg mit 96 von 107 abgegebenen und damit mit 95 Prozent der Stimmen nominiert.

