Der Landkreis Günzburg investiert Millionen in die Sanierung von Kreisstraßen

Plus Mehrere Straßen im Landkreis Günzburg sollen 2023 erneuert werden. Aber auch im öffentlichen Nahverkehr soll es Verbesserungen geben.

Als "dringend erneuerungsbedürftig" sieht der Landkreis den Zustand der Fahrbahn zwischen Oberwaldbach und der Staatsstraße 2025 im Osten des Kreisgebiets. Die Straße soll ab dem dritten Quartal für rund zwei Millionen Euro erneuert und durch einen Radweg ergänzt werden. Dieses Beispiel steht für die Millioneninvestitionen des Landkreises Günzburg in seine Straßen. Aber auch im öffentlichen Nahverkehr soll es weitere Verbesserungen geben.