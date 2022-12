Landrat Reichhart ist stolz auf das Geleistete im Jahr 2022

In seinem Jahresrückblick im Günzburger Kreistag in Wattenweiler blickte Hans Reichhart auf Geleistetes zurück. Welche Herausforderungen er für die Zukunft sieht.

„Man kann stolz sein, auf das, was wir gemacht haben“, erklärte Landrat Hans Reichhart in einem kleinen Rückblick auf das fast abgelaufene Jahr. Akzente dafür würden auch vom Kreistag gesetzt, dankte er den Mitgliedern des Gremiums, das in Wattenweiler tagte. Unter anderem sprach er dabei diese Themen an:

Ukrainische Flüchtlinge: „Wir haben ihnen bei uns Heimat gegeben“, sagte Reichhart. „Kein Einziger wurde in Turnhallen untergebracht.“ Die zuständigen Kolleginnen und Kollegen hätten keine Tages- und Nachtzeit gescheut, um zu helfen. Er erinnerte dabei auch an Menschen mit Behinderung, die gekommen seien. Reichhart sprach von einer „gigantischen Hilfsbereitschaft“ der Bevölkerung und der Mitarbeiter. „Wir halten als Gemeinschaft zusammen, wissen, was wir leisten können, wissen aber auch, wo unsere Grenzen sind.“

Blackouts: „Wir waren die Ersten in Schwaben, die hierfür ein Konzept hatten“, lobte der Landkreischef. Man habe hier im Landkreis Meilensteine gesetzt.

Staatlich anerkannter akademischer Standort: Dass Leipheim Außenstelle der Unis Augsburg, Kempten und Neu-Ulm wird, „davon hat Georg Simnacher schon geträumt“, meinte der Landrat.

Soziales: „Dieses Thema wird uns in den nächsten Jahren noch mehr beschäftigen“, überlegte Hans Reichhart. Es stelle sich dabei etwa die Frage, wie man mit dem demografischen Wandel umgehe. Viele Pflegekräfte gingen in den nächsten Jahren in Rente. Dafür müssten jetzt die Weichen gestellt sein. Er nannte dabei die Umsiedlung der Ursberger Berufsfachschule für Pflege nach Krumbach und deren Verselbstständigung als Schritt auf diesem Weg.

Den Dank der Verwaltung an den Landrat für dessen „enorm verantwortungsvolle Arbeit“, zollte Reichharts Stellvertreterin Monika Wiesmüller-Schwab aus Thannhausen.