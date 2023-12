Lebkuchenpredigt: "Ich bin das lebendige Brot"

Rückschau auf eine "Lebkuchenpredigt" gehalten von Geiler von Kaysersberg (1445 bis 1510): Eine ungewöhnliche Episode zwischen Straßburg und Augsburg.

Als Friedrich Graf von Zollern 1486 mit 35 Jahren zum Fürstbischof von Augsburg durch das Domkapitel gewählt wurde, gab ihm sein älterer Freund der Domprediger von Straßburg Johann Geiler von Kaysersberg einige Ratschläge mit, die dieser auch befolgte. Sein untadeliger Lebenswandel war gepaart mit dem Bemühen den Glauben zu stärken. Die Verkündigung des Evangeliums war ihm ein großes Anliegen.

Als Domherr von Straßburg hatte er den Domprediger kennen und schätzen gelernt. Ihn hätte er gerne als Domprediger nach Augsburg geholt. Bereits 1487 lud er ihn nach Augsburg ein. Geiler bat in Straßburg um Urlaub, den man ihm nur widerwillig gewährte. Auch in Augsburg sprach es sich schnell herum, dass in der Dompfarrei gegenwärtig hervorragende Predigten zu hören seien. Sie fanden täglich von 17. Uhr bis 18 Uhr statt. Es gab Leute, die seine Predigten mitschrieben, um sie später zu veröffentlichen. Bischof Friedrich von Zollern wollte, dass Geiler von Kaysersberg ein Jahr in Augsburg bleibt, aber das Domkapitel von Straßburg genehmigte nur vier Wochen. Es wurden schließlich drei Monate daraus.

Zum Nachtisch gab es wohl Lebkuchen

Wie volkstümlich er zu predigen verstand, zeigt seine Predigt über das Geheimnis von Weihnachten, von der Menschwerdung des Sohnes Gottes. An der bischöflichen Tafel gab es wohl zum Nachtisch Lebkuchen. Der Prediger sagt: “Heute gebe ich euch einen Lebkuchen. Als Jesus von seinen Jüngern schied, da schenkte er ihnen diesen Lebkuchen, der ist sein heiliger Leib in der Gestalt des Brotes. Diesen Lebkuchen will auch ich euch geben. Jesus sagt: Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist (Joh 6,51) und dieser Lebkuchen ist das Sakrament des Altares. Nun wisst ihr ja, wenn man einen Käs schenkt, dann isst man ihn bälder als einen Lebkuchen. Wenn einem ein Lebkuchen geschenkt wird, dann behält man ihn lang und setzt ihn lieber Gästen vor.

Wie aber macht man einen Lebkuchen? Zunächst benötigt man Mehl, dann Honig und schließlich Gewürze: Ingwer, Muskat, Zimtrinde und was man sonst noch Gutes hat. Das tut man alles durcheinander und lässt es über Nacht stehen. Nun ist Christus auch ein Lebkuchen. Zum einen ist er gemacht aus Mehl, das bedeutet die ewige Gottheit … Das ist ein gutes Mehl, denn niemand ist gut als Gott allein… Dann geht die Hausfrau über den Teig und schabt die Schüssel, ebenso der Vater und die Kinder. Sie alle freuen sich, dass Lebkuchen gebacken werden. Sogar Hund und Katzen schlecken den Teig. So war es auch bei Jesus. Zuerst hat Maria ihn beschaut, dann Josef, dann kamen die Hirten und schließlich die Engel. Es war große Freude, nachdem der Lebkuchen gebacken war. Es waren auch Hund und Katzen da, der Esel und der Ochs. Sie erkannten ihren Schöpfer. Dann kamen die Hirten. Und so ist dieser Lebkuchen Jesus Christus beschaut worden“.

Ihn erreichten dringliche Briefe aus Straßburg

Im Januar 1489 reiste der Straßburger Domprediger zurück, nachdem er sich noch einige Tage in Dillingen aufgehalten hat. Dort erreichten ihn dringliche Briefe aus Straßburg. Man wollte nicht auf seine Fastenpredigten verzichten. 1490 kam er nochmals für ein paar Wochen nach Augsburg, aber die Bemühungen die Stelle eines Dompredigers zu schaffen waren nicht erfolgreich, denn das Domkapitel stimmte nicht zu, als ob man vorausgeahnt hätte, dass die Domprediger, aber auch die Stadtprediger wenige Jahre später, in der Reformationszeit, zu den frühesten Anhängern Martin Luthers zählten. (AZ)