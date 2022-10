Leonhard Ost wollte Impulse setzen, vermitteln, Landwirte zusammenbringen

Plus Leonhard Ost aus Ellzee war 30 Jahre Vorsitzender des Maschinenrings Günzburg-Krumbach. Sehr viel ruhiger ist es nach seiner Verabschiedung für ihn jedoch nicht geworden.

Wenige Wochen ist es her, da wurde Leonhard Ost nach mehr als 30 Jahren an der Spitze des Maschinenrings verabschiedet. Während dieser Zeit hat er diesen entscheidend geprägt. Wie war das denn vor gut drei Jahrzehnten, als der gebürtige Ellzeer zum Vorsitzenden des damaligen Maschinenrings Günzburg-Krumbach gewählt wurde?