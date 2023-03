Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

Maximilian Behrends aus Krumbach ist Schöffe: Wie bildet man ein Urteil?

Plus Sie entscheiden als juristische Laien mit über Schuld oder Unschuld eines Angeklagten. Ein Jugendschöffe erzählt, warum er freiwillig im Amtsgericht Günzburg sitzt.

Von Sophia Huber

Sobald er den Gerichtssaal in Günzburg verlässt, in sein Auto steigt und nach Hause fährt, wird aus dem Jugendschöffen Maximilian Behrends wieder der Familienvater, Mittelschullehrer und Kommunalpolitiker. Eine Stunde, nachdem er sich Gedanken über die Bestrafung eines Drogendealers gemacht hat, spielt er mit seinen beiden Söhnen oder bereitet den Unterricht für seine Schülerinnen und Schüler vor. Als einen völligen Perspektivwechsel beschreibt Behrends seine Zeit als Jugendschöffe im Amtsgericht Günzburg. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt der 37-Jährige, wie er zu diesem Ehrenamt kam – und was es mit ihm gemacht hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

