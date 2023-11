Landkreis Günzburg

Medikamenten-Engpässe bereiten auch im Landkreis Günzburg Sorgen

Mathias Müller von der Bahnhof Apotheke in Krumbach in seinem Medikamentenlager. Es gehört zu den größten Deutschlands.

Plus Ob Antibiotika, Hustensaft oder Ibuprofen: Die Apotheken im Landkreis Günzburg klagen über Lieferengpässe. Wie schlimm ist die Situation?

Das Kind liegt morgens mit Ohrenschmerzen und Fieber im Bett, glücklicherweise hat die Arztpraxis mittags einen Termin frei. Die Ärztin ist sich sicher: Starke Mittelohrentzündung, da hilft nur noch ein Antibiotikum. Was aber, wenn die Apotheke das Medikament nicht vorrätig hat? So geht es in unserem Landkreis derzeit vielen Apotheken. Etliche Medikamente sind nicht lieferbar - auf unbestimmte Zeit. Für die Apothekerinnen und Apotheker bedeutet der Lieferengpass vor allem zusätzliche Arbeit bei allgemeinem Personalmangel.

Von den Lieferschwierigkeiten sind viele Arzneimittel für Kinder betroffen. Foto: Friso Gentsch, dpa (Symbolbild)

Für Mathias Müller und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Bahnhof Apotheke Krumbach ist die Medikamentenknappheit ein immenser Aufwand: Wenn eine Arznei nicht da ist, suchen sie nach Alternativen. Teilweise muss die Hausärztin oder der Hausarzt angerufen werden, um zu klären, ob sich auch ein anderes Medikament eignet. Die tägliche Kontrolle des Lagerbestands und der stetige Blick darauf, was wann lieferbar ist, gehört mittlerweile zur täglichen Arbeit der Apothekerinnen und Apotheker. Doch der Aufwand lohnt sich laut Mathias Müller: "Bisher gab es noch nie den Fall, dass jemand nicht versorgt werden kann. Das wird auch nicht vorkommen." Der Apotheker betont, dass sich die Ärzteschaft und Apothekerschaft immer darum kümmere, dass jede und jeder mit den passenden Mitteln behandelt wird. Jedoch sind die Rahmenbedingungen schwieriger geworden, der Medikamentenmangel stellt ein großes Problem dar.

