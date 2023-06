Kreis Günzburg/Memmingen

vor 39 Min.

An Badeweiher entführt: 26-Jähriger soll Ex-Freundin vergewaltigt haben

Plus Ein Mann soll seine Ex-Freundin an einen Badeweiher im Kreis Günzburg entführt und dort genötigt und vergewaltigt haben. Das wirft die Staatsanwaltschaft ihm vor.

Von Sophia Huber Artikel anhören Shape

In manchen Gerichtsprozessen zeichnet sich schon am ersten Verhandlungstag ab, wie der Prozess enden könnte. Beispielsweise, wenn ein Angeklagter von Beginn an die Tat vollumfänglich gesteht. In einem Vorfall aus dem Landkreis Günzburg, der seit Donnerstag am Landgericht in Memmingen verhandelt wird, ist das nicht der Fall. Es steht zunächst Aussage gegen Aussage. Mehrere Verhandlungstage sind angesetzt. Die Anklage gegen einen 26-jährigen Afghanen aus dem Landkreis Günzburg beinhaltet mehrere Vorwürfe: sexuelle Nötigung, sexueller Missbrauch, Bedrohung, Körperverletzung, bis zu Vergewaltigung mit Freiheitsberaubung. Was genau passiert ist, lässt sich nach dem ersten Verhandlungstag nicht rekonstruieren.

Das Landgericht Memmingen. Hier findet seit diesem Mittwoch ein Prozess gegen einen 26-jährigen Afghanen statt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archivbild)

Seit Mitte Oktober sitzt der junge Mann in Untersuchungshaft, einen Tag nach der mutmaßlichen Vergewaltigung wurde er von der Polizei festgenommen und dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die Anklagepunkte, die Staatsanwalt Andy Kögl am ersten Prozesstag vorliest, wiegen schwer. Der Beschuldigte soll etwa ein Jahr lang mit der Geschädigten eine Beziehung geführt haben. Nachdem die Beziehung beendet war, hätte es weitere Treffen gegeben: unter anderem Anfang Oktober 2022.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen