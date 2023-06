Landkreis Günzburg, Memmingen

Am Weiher vergewaltigt? Angeklagter sagt: "Sie war die Liebe meines Lebens"

An einem Badeweiher im Kreis Günzburg soll es zu einer Vergewaltigung gekommen sein. Das ist nicht der einzige Punkt in der Anklage gegen einen jungen Mann vor dem Memminger Landgericht.

Plus Im Fall der möglichen Vergewaltigung an einem See im Kreis Günzburg macht der 26-jährige Beschuldigte Angaben. Seiner Auffassung nach gab es keinen Übergriff.

Von Sophia Huber

Er soll seiner Ex-Freundin nach der Beziehung gedroht, sie sexuell genötigt und missbraucht haben. Ein 26-jähriger Afghane, der derzeit in Untersuchungshaft ist, steht wegen mehreren Vorwürfen vor dem Landgericht. Am ersten Verhandlungstag vor dem Schöffengericht in Memmingen macht er ausführliche Angaben zu der Sache. Zur Seite stehen ihm zwei Verteidiger. Einer der beiden, Rechtsanwalt Werner Hamm, weist nach dem Vortrag der Anklageschrift auf die Unschuldsvermutung hin: "Es steht Aussage gegen Aussage." Er habe Entlastungsbeweise beantragt, denn aus Nachvernehmungen der Polizeibeamten würden noch weitere Zeugen in Betracht kommen, die bisher noch nicht geladen wurden. Die Beweisaufnahme wird am zweiten Verhandlungstag, am kommenden Mittwoch, starten.

Die Beziehung der beiden war immer wieder ein Auf und Ab

Der Angeklagte wirkt relativ entspannt und freundlich, begrüßt die Beteiligten im Saal und bedankt sich, wenn ihm bei der Suche nach einem richtigen Begriff geholfen wird. Eine Stunde lang schildert er die vergangenen Jahre mit seiner (Ex-)Freundin, die Auf und Abs und schließlich die Tage, an denen die Vorfälle passiert sein sollen. "Wir hatten schöne Zeiten, haben viel unternommen", sagt er über den Beginn der Beziehung, der seiner Ansicht nach im März 2020 war. Sie sei die Liebe seines Lebens gewesen.

