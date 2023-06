Landkreis Günzburg

Doch keine Vergewaltigung am See? Prozess nimmt überraschende Wendung

Der Vergewaltigungsprozess am Landgericht Memmingen wird vermutlich noch diese Woche zu Ende gehen.

Plus Die 21-jährige Ex-Freundin erzählt im Vergewaltigungsprozess am Memminger Landgericht ihre Sicht. Was die Zeugin schildert, widerspricht teils vorigen Vernehmungen.

Von Sophia Huber

Ob es wirklich nach einer Beziehung zu einer Freiheitsberaubung mit zwei Vergewaltigungen gekommen ist, wissen nach dem zweiten Verhandlungstag am Memminger Landgericht noch immer nur der Angeklagte und die Geschädigte. Es geht im Prozess um mehrere Straftaten, unter anderem auch Bedrohung und Nötigung, die der damals 21-Jährige seiner Ex-Freundin angetan haben soll. Eine zweieinhalbstündige Videovernehmung und die Aussage des mutmaßlichen Opfers liefern vor der ersten Strafkammer neue Hinweise für den Fall. Der Beschuldigte stritt die Vergewaltigungen am ersten Verhandlungstag ab, der Sex an dem See sei einvernehmlich gewesen.

Ob sie eine Pause benötige, fragt Staatsanwalt Andy Kögl, nachdem die Hauptzeugin bereits zwei Stunden lang ihre Sicht der Dinge geschildert hat. Sie wirkt etwas durcheinander, spricht aber gefasst und ruhig – bis kurz vor Ende ihrer Aussage. Die Frau, die im Oktober 2022 von ihrem Ex-Freund zweimal im Kofferraum seines Autos vergewaltigt worden sein soll, erinnert sich im Zeugenstand an den Abend der Vorfälle. Zumindest an die ausschlaggebenden Dinge, nämlich den nicht einvernehmlichen Geschlechtsverkehr. Bei den Details und wie es genau zu den mutmaßlichen Vergewaltigungen gekommen ist, wird es schwammig. Sie widerspricht mehrmals den Vernehmungsprotokollen aus dem Oktober vergangenen Jahres. Deutlich wird das im direkten Vergleich. Bevor die 21-Jährige dran ist, zeigt ein zuständiger Kriminalbeamter der Inspektion Memmingen per Video die damalige Vernehmung der Frau, die etwa eine Woche nach den angeblichen Vorfällen aufgenommen wurde. Dort erzählte sie beispielsweise, dass sie während der Szenen im Kofferraum mehrmals vom Beschuldigten geschlagen wurde und eine Panikattacke bekam. Außerdem hätte sie sich nach der ersten Vergewaltigung aus dem Auto heraus übergeben müssen. Von diesen Dingen weiß sie im Zeugenstand nichts mehr.

