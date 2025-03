Mit Empathie durch die Pubertät: Tipps für Eltern

Die heutige mediengeprägte Zeit stellt Jugendliche in der Pubertät vor nie dagewesene Herausforderungen: Lange bevor das Gehirn vollständig entwickelt ist, müssen sie sich mit den Einflüssen von Social Media und dem damit verbundenen Schönheitswahn und Vergleichen auseinandersetzen. Viele Eltern haben zeitgleich das Gefühl, keinen Einfluss mehr auf ihr Kind nehmen zu können. Was können Eltern tun? Sich in die Lebensrealität ihres Kindes hineinversetzen und darauf vertrauen, dass das pubertierende Kind sein Bestes gibt, um klarzukommen, rät Artur Geis von der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Landkreis Günzburg der KJF Soziale Angebote Nordschwaben.

Gerade während der Pubertät ziehen sich Jugendliche seit jeher zurück – heute geschieht das oft in Verbindung mit dem Smartphone, da sie dort zum Beispiel Bestätigung, Ablenkung und Kreativität finden. Oft sind Medien die einzige Möglichkeit, wie sie positives Feedback erhalten: wenn das Lernen nicht klappt, weil das Gehirn im Umbaumodus ist und die Hormone verrückt spielen, wenn Machtspiele mit Lehrkräften den Schulalltag prägen und wenn die Eltern alles besser wissen. Hinzu kommen aktuelle Krisenthemen wie der Klimawandel und Kriege, bei denen Jugendliche mit ihren Ängsten meist allein gelassen werden.

Elternberatung: Artur Geis empfiehlt Unterstützung für Jugendliche in der Pubertät

Wie können Eltern auf ihre Teenager in der Pubertät zugehen, wenn sie das Gefühl haben, den Zugang zu ihrem Kind zu verlieren? „Es ist wichtig, die Elternrolle zu verändern: weg von der steuernden, beschützenden Rolle hin zu einer begleitenden Unterstützung. Das heißt konkret, Jugendliche mehr und mehr zu eigenen Lösungen anzuregen und ihnen damit die Möglichkeit zu geben, selbst Verantwortung zu übernehmen“, rät Artur Geis. Er ergänzt: „Eltern suchen oft schnelle Lösungen, machen Vorgaben, diktieren Regeln und geben Anweisungen. Autoritär aufgenötigte Ziele lösen jedoch eher Widerstand als innere Auseinandersetzung aus. Wenn Eltern ihre Kinder begleiten, indem sie als reflektierende Gesprächspartner statt als Vorgabenmacher agieren, ermöglichen sie Jugendlichen, eigene Selbstwirksamkeit zu erleben.“ Eine vertrauensvolle Beziehung ist der Schlüssel, um Kinder und Jugendliche durch die Herausforderungen der heutigen Zeit zu begleiten.

In Günzburg, Leipheim und Krumbach sowie an über 25 Orten in Schwaben, im Allgäu und im Bayerischen Oberland helfen die Erziehungs-, Jugend- und Familienberaterinnen und -berater der KJF Augsburg bei allen Fragen rund um Erziehung und Familienalltag unkompliziert und kostenfrei weiter. Sie unterliegen der Schweigepflicht. Zusätzlich kann auch die anonyme Onlineberatung unter www.caritas.de/onlineberatung genutzt werden. (AZ)