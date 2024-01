Mittelschwabenbahn fällt aus – schon vor dem Streik

Weil zu wenig Züge verfügbar sind, entfallen am Montag Verbindungen der Mittelschwabenbahn. Ab Mittwoch kommt es im Zuge des Streiks dann erneut zu Ausfällen.

Es scheint so, als sei diese Nachricht der Vorbote für die kommenden Tage: Die Deutsche Bahn (DB) meldet am Montag, dass einzelne Züge der RB 78 zwischen Mindelheim/ Krumbach und Günzburg, sowie in der Gegenrichtung entfallen. Der Grund sei "eingeschränkte Fahrzeugverfügbarkeit".

Ein Ersatzverkehr mit Bussen für die ausfallenden Züge ist eingerichtet, teilt die DB mit. So entfällt etwa die Verbindung um 11.24 Uhr von Günzburg nach Krumbach und nachmittags von Krumbach ab 15.39 Uhr zurück nach Günzburg. Es ist nicht das erste Mal, dass Fahrten auf der Mittelschwabenbahn ausfallen, weil keine Züge (oder Personal) verfügbar sind.

Ab Mittwoch folgt dann auch noch der Streik im Kreis Günzburg

Die Einschränkungen am Montag haben nicht mit dem Streik der Lokführergewerkschaft GDL zu tun. Diese streikt nämlich erneut ab Mittwoch, 24. Januar, bis einschließlich Freitag, 29. Januar in ganz Deutschland. Bundesweit soll es laut Ankündigung der Deutschen Bahn zu massiven Fahrplaneinschränkungen, Verspätungen und Zugausfällen im Fern-, Regional- und S-Bahn Verkehr der DB kommen.

Wie auch schon beim vergangenen Streik vor gerade einmal zwei Wochen sind agilis- und Go-Ahead-Verbindungen nicht direkt vom sechstägigen Warnstreik betroffen. "Nach Möglichkeit werden die agilis-Züge in beiden Netzen wie gewohnt fahren", teilt das Unternehmen agilis mit. Es könne allerdings zu Beeinträchtigungen kommen, wenn sich Mitarbeitende in den Stellwerken der DB am Ausstand beteiligen. Bei den beiden vergangenen GDL–Streiks waren das jedoch nur vereinzelte Fälle, schreibt agilis. (mit AZ)

