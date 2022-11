Monate ohne Internet auf dem Dorf: Eine Betroffene berichtet

Plus Welche Probleme mit dem Telefon- und Internetanschluss man beim Umzug zwischen den Landkreisen Günzburg und Unterallgäu haben kann. Kein Anschluss auf dem Land?

Ein Umzug bringt die totale Veränderung der eigenen Umgebung, betrifft aber auch andere Lebensbereiche wie Beziehungen oder schlicht die Ummeldung des Telefon- und Internetanschlusses. Letzteres sollte einfach sein in einem hoch technisierten Land wie Deutschland im Zeitalter der Digitalisierung. Doch für mich lief es ganz anders.