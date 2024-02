Landkreis Günzburg

vor 33 Min.

Nach Razzia in Krumbach: Ermittlungen gegen Passfälscher laufen immer noch

Plus Im April 2023 gab es eine Kontrollaktion im Kreis Günzburg und Unterallgäu, Ermittler werten seit Monaten die "Masse an Beweismitteln" aus. Das ist der Zwischenstand.

Von Sophia Huber

Der Sitz der Personalvermittlungsfirma, die über Monate hinweg illegal eingeschleuste Arbeitskräfte aus Drittstaaten an Firmen im Kreis Günzburg und Unterallgäu vermittelt hat, sieht ziemlich verlassen aus. Eigentlich wie ein normales Wohnhaus im Industriegebiet. Ein Auto steht in der Hofeinfahrt, ein Bobbycar neben dem Wohnhaus. Nichts deutet an dieser Anschrift in Krumbach darauf hin, dass sich dort zwei Männer als "Personal- und Dienstleistungsvermittler" zusammen mit anderen Tatverdächtigen im großen Stil strafbar gemacht haben sollen.

Im April ist es ein Jahr her, dass der womöglich größte Polizeieinsatz in der Stadtgeschichte Krumbachs stattgefunden hat. Rund 350 Einsatzkräfte von Polizei und Zoll haben damals an einem Mittwoch in zwei Landkreisen Firmen durchsucht und Identitäten von illegal angestellten Arbeitern festgestellt. Es ging um banden- und gewerbsmäßige Urkundenfälschung, das Einschleusen von Ausländern sowie das Vorenthalten sowie Veruntreuen von Arbeitsentgelt und illegaler Beschäftigung. Was ist seitdem passiert?

