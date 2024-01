Landkreis Günzburg

Nach zwei Messerstechereien im Landkreis: Das ist bisher bekannt

Plus Im Dezember wird ein junger Mann im nördlichen Landkreis von seinem Bruder angegriffen, wenige Tage später gibt es eine Messerstecherei in Krumbach. So geht es den Opfern.

Von Mira Herold-Baer

Weil ihm sein jüngerer Bruder kein Marihuana ausgehändigt haben soll, soll ein 21-Jähriger seine Familie angegriffen und seinen Bruder mit einem Küchenmesser verletzt haben. Wie berichtet, hat sich die Messerstecherei laut Polizeibericht drei Tage vor Silvester im nördlichen Landkreis ereignet. Kurz darauf erneut eine Messer-Tat: In Krumbach musste ein Mann nach einer Messerattacke notoperiert werden. So ist Stand der Ermittlungen in den beiden Fällen.

Immer noch sitzt der 21-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilt. Dort landete er noch am Tag der Bluttat, als ihn die Kripo-Beamten kurz nach seiner Flucht auf dem Dachboden eines nahegelegenen Hotels fanden. Ermittelt wird wegen versuchten Totschlags. Der Unterschied zur gefährlichen Körperverletzung liege im Vorsatz, erklärt Oberstaatsanwalt Thorsten Thamm: Was stellte sich der Täter im Moment der Tat vor? Wollte der Täter das Opfer nur verletzen oder nahm er den Tod billigend in Kauf? Das müsse die Polizei nun herausfinden. Bis es weitere für die Öffentlichkeit bestimmte Erkenntnisse gibt, könne es laut Thamm noch dauern. Wo genau sich die Messerattacke im nördlichen Landkreis abgespielt hat, verrät die Staatsanwaltschaft wegen Persönlichkeitsschutz nicht.

