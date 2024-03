Landkreis Günzburg

vor 32 Min.

Nachwuchs-Metzger aus Krumbach will seinen Beruf bis zur Rente machen

Paul Odion Peter ist Metzgergeselle bei der Metzgerei Bader in Krumbach. Der 29-Jährige aus Nigeria hat hier seine Ausbildung in einem Beruf absolviert, den immer weniger Menschen machen wollen.

Plus Metzger-Azubis im Landkreis Günzburg sind selten geworden. 2023 und 2024 gab es keinen einzigen Bewerber. Warum dieser 29-Jährige gern mit Tierfleisch arbeitet.

Von Dominik Thoma

Tiere schlachten und zerlegen, das Fleisch für den Verkauf vorbereiten oder es zu verschiedenen Wurst- und Fleischwaren weiterverarbeiten. Das zählt zu den tagtäglichen Tätigkeiten von Paul Odion Peter. Seit neun Jahren lebt der 29-jährige Nigerianer inzwischen in Deutschland. Er kam mit leeren Händen aus Nigeria an, inzwischen ist er seit einem Jahr Metzgergeselle bei der Metzgerei Bader in Krumbach. Damit entschied er sich für einen Beruf, den immer weniger Menschen machen wollen.

Paul Odion Peter ist mit seiner Berufswahl jedoch sehr zufrieden, wie er sagt: „Die Arbeit ist gut und macht mir Spaß. Ich glaube, ich bin im richtigen Beruf.“ Seine Begeisterung für den Metzgerberuf ist über die Jahre bis heute geblieben. Jetzt, nach fünf Jahren Arbeitserfahrung würden ihm seine täglichen Aufgaben sogar noch mehr Freude bereiten als am Anfang, sagt er lachend beim Ortsbesuch. Sein Ziel sei es deshalb, bis zur Rente als Fleischer zu arbeiten.

