Er kümmert sich jetzt für die SPD um die Region Günzburg und Neu-Ulm

Plus Christoph Schmid aus dem Ries ist als SPD-Betreuungsabgeordneter auch für die Landkreise Günzburg und Neu-Ulm zuständig. Kommunalpolitik ist ihm nicht neu.

Zunächst ein Gespräch im Staatlichen Bauamt Krumbach, dann weiter nach Günzburg, Treffen mit Oberbürgermeister Gerhard Jauernig: Christoph Schmid, neuer SPD-Bundestagsabgeordneter, ist gerade im Kreis Günzburg und im benachbarten Kreis Neu-Ulm viel unterwegs. Der 45-Jährige aus Alerheim bei Nördlingen ist als neuer SPD-Betreuungsabgeordneter auch für die heimische Region zuständig. Im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet er darüber, was er sich vorgenommen hat.