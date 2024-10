Neuer Höchststand an sozialversicherungspflichtig beschäftigten Älteren

Der 1. Oktober ist der internationale Tag der älteren Generation. Dieser Aktionstag wurde 1990 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen, um auf die Bedeutung und die Bedürfnisse von älteren Menschen aufmerksam zu machen. Ziel ist es, das Bewusstsein für die Herausforderungen des Alters zu schärfen und die wichtige Rolle zu betonen, die Seniorinnen und Senioren in der Gesellschaft spielen. Zum Tag der Älteren gibt die Bundesagentur für Arbeit für den Landkreis Günzburg Zahlen bekannt und meldet einen neuen Höchststand an sozialversicherungspflichtig beschäftigten Älteren.

Landkreis Günzburg verzeichnet Rekordzahl älterer Beschäftigter

Im Landkreis Günzburg nimmt die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten laut Pressemitteilung im Alter von 55 Jahren bis zur Regelaltersgrenze seit über zehn Jahren deutlich zu. Ihre Anzahl erreichte im März einen Höchststand, sie hat sich seit März 2014 fast verdoppelt. Im März 2024 waren knapp 13.490 Menschen im Alter von 55 Jahren bis zur Regelaltersgrenze sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Im März 2014 waren es noch 7.390.

Diese Entwicklung bei der Beschäftigungsquote geht unter anderem auf den demografischen Wandel zurück, aber auch auf das höhere Renteneintrittsalter und die gestiegene Erwerbsneigung Älterer. Die sogenannten „Baby-Boomer“, also diejenigen Personen, die in den geburtenstarken Jahrgängen der 1960er geboren wurden, finden sich vermehrt in der Gruppe der Ü-55-jährigen bis zur Regelaltersgrenze wieder.

Geschäftsführer der Arbeitsagentur Donauwörth, Norbert Gehring, betont: „Zur Fachkräftesicherung brauchen wir jeden klugen Kopf und jede fähige Hand. Deswegen ist es trotz der guten Beschäftigungsquote wichtig, dass Unternehmen auch den Älteren auf dem Arbeitsmarkt gute Chancen einräumen oder idealerweise das Potenzial dieser Personengruppe möglichst lang im Unternehmen halten. Ältere Mitarbeitende bringen oft wertvolle Kompetenzen und vor allem viel Erfahrung mit – das kann Wettbewerbsvorteile bringen und sich durchaus bezahlt machen.“

Trotzdem gibt es laut Bundesagentur weiterhin Herausforderungen, denn beim Thema Arbeitslosigkeit unterscheiden sich die Chancen und Risken bei Älteren meist deutlich von jenen bei jüngeren Menschen. Denn sind sie einmal arbeitslos geworden, dauert es in der Regel länger, bis die Arbeitslosigkeit wieder beendet werden kann. Um ältere Arbeitslose in Beschäftigung zu halten oder möglichst schnell wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren, sei es wichtig, die Kenntnisse und Fähigkeiten durch berufliche Weiterbildung anzupassen beziehunsgweise aktuell zu halten, dies umso mehr in einer Zeit des schnellen Wandels und der ständigen Veränderung. Die Agentur für Arbeit Donauwörth unterstützt mit Beratung und auch mit finanzieller Unterstützung bei der Förderung beruflicher Weiterbildung von Beschäftigten wie auch arbeitssuchenden Menschen. (AZ)